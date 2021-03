أناتولي أنطونوف: احتمالات ترسيخ العلاقات بين الشعبين الروسي والأميركي لا تزال قائمة

صرحت السفارة الروسية في واشنطن أن أناتولي أنطونوف في طريقه إلى موسكو للتشاور مع حكومة بلاده، وذلك في ظل التوتر الذي تسببت به تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي تغريدة على تويتر، أوضحت السفارة الروسية في واشنطن أن أنطونوف سيشارك في العاصمة الروسية في مشاورات بشأن سبل تصحيح العلاقات مع الولايات المتحدة.

كما ذكرت وكالة “سبوتنيك” (Sputnik) أن أناتولي أنطونوف يصل إلى موسكو اليوم الأحد، كما نقلت عنه قوله إن السفارة في واشنطن تلقت رسائل اعتذار من أميركيين عن “التصريحات المتهورة” للرئيس الأميركي التي وصف فيها نظيره الروسي بالقاتل.

وصرح السفير الروسي قائلا “أود أن أعرب عن أعمق امتناني لمواطني الولايات المتحدة الذين بعثوا برسائل إلى السفارة لدعم تطوير العلاقات الودية بين البلدين”.

مشيرا إلى أنه تأثر بموقف الأميركيين الذين يتفهمون أن الحوار بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، مضيفا أن هذا النهج يؤكد أن “احتمالات ترسيخ العلاقات بين الشعبين الروسي والأميركي لا تزال قائمة”.

وقد أقرت السفارة الروسية في واشنطن -في بيان- الخميس الماضي،على أن المشاورات التي سيجريها السفير ستتم في وزارة الخارجية الروسية ووكالات أخرى، مضيفة أن العلاقات الروسية الأميركية باتت تواجه خطر الانهيار بسبب “التصريحات غير المدروسة” لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.

ومن جهته صرح الرئيس فلاديمير بوتين الخميس في تصريحات صحفية “في المرة السابقة كان بايدن من تقدم بمبادرة لإجراء مكالمة هاتفية، أود أن أقترح عليه الآن مواصلة مناقشاتنا لكن شريطة أن نقوم بذلك عمليا على الهواء مباشرة، ومن دون أي مماطلات وإنما في محادثة صريحة ومباشرة”.

وفي أثناء مقابلة مع قناة “إيه بي سي” (ABC) الأربعاء، توعّد الرئيس الأمريكي بايدن روسيا بأنها ستدفع قريبا ثمن محاولة التدخل في الإنتخابات الأميركية عامي 2016 و2020، كما قال بايدن إنه يعدّ بوتين قاتلا.

