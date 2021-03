رغد صدام حسين تعلق في الذكرى الـ18 للحرب الأمريكية على العراق

سجلت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، رسالة صوتية، في الذكرى الـ18 للحرب الأمريكية على العراق التي أنهت حكم والدها الذي بدأ عام 1979.

وقالت رغد صدام حسين في التسجيل الصوتي: “غطت غربانهم سماء العراق وملأت الأرض بخونتهم، نستذكر هذا اليوم بمرارة، لكننا لم ننس بأن الأمل بالله أكبر”.

وأكدت ابنة صدام حسين بأن “العراق راجع بإذن الله وبقوة، وكما نطمح بهمة الأبطال”.

وأضافت : “هذه البوابة الشرقية الجميلة التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام حسين، لن نقبل لها أسماء جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق الأبي، ستذهب معهم بغير رجعة وستضيق الأرض عليهم كما جعلوها ضيقة على العراقيين ولن يبقوا في ذاكرة العراقيين”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، علقت رغد صدام حسين،حول أن وضع العراقيين كان أفضل في عهد صدام حسين، لكن لم يكن لديهم حرية، فهل كانت القسوة من والدها مبررة؟ لتجيب: “لم أسأله أبدا عن ذلك”.

جاء ذلك خلال لقاء رغد صدام حسين مع قناة “العربية” التي وجهت لها العديد من الأسئلة خلال اللقاء حول تعامل والدها مع العراقيين، حيث قالت:” ان بعض القرارات تتطلب شيئا من القسوة لكنني لست مع القسوة المطلقة”.

كما وأشارت ابنة صدام إلى أن والدها كان عاطفيا مع العراقيين وله مشاهد توثق ذلك. مضيفة أن “وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها أقرت أيضا أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة”.

وقالت إنه “عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

تفجير بغداد .. رغد صدام حسين تسأل من يدفع الثمن؟

وفي السياق، غردت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في وقت سابق معبرة عن حزنها الكبير بسبب تفجير بغداد الإرهابي مثيرة تعاطف الكثيرين على الحال الذي وصلت إليه العاصمة العراقية.

وبجسب وكالة سبوتنيك كان لكلام رغد صدام حسين الوقع الكبير على العراقيين والمتابعين من التعاطف بسبب الانفجارين الانتحاريين وسط العاصمة بغداد.

رغد تسائلت عبر حسابها في تويتر قائلة: “أفي كل يوم حزام ناسف جديد؟ هل صار الموت قدر العراقيين مع زمرة القتلة المجرمين؟ومن يدفع الثمن؟ العراقي؟ العراقية؟”.

تابعت ابنة الرئيس الراحل كلامها بقولها “لابد أن تنتهي هذه الحقبة المظلمة بإذن الله وإرادة العراقيين الأباة، وسيحاسبهم الشعب حسابا عسيرا ولن يفلت أحد من العقاب، رحم الله شهدائنا الأبطال وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

The post رغد صدام حسين تعلق في الذكرى الـ18 للحرب الأمريكية على العراق appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ