مسيرة احتجاجية للأمهات اللبنانيات ضد المسؤولين في عيد الأم

نظمت مجموعة من النساء اللبنانيات، مسيرة احتجاجية جبن فيها عدة شوارع في العاصمة بيروت، برفقة أمهات فقدن أولادهن في انفجار مرفأ بيروت، في عيد الأم.

وجاءت المسيرة احتجاجا على الطبقة السياسية في لبنان، حيث خرجت اللبنانيات وهن يحملن عدة لافتات تنتقد الحكومة اللبنانية، وتتهمهم المسؤولين بـ”الفساد والإهمال الذي أدى إلى الانفجار”.

كما وتظاهرت الأمهات ضد الوضع المعيشي الراهن، الذي يعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وحول قضية انفجار مرفأ بيروت، وجه المحقق العدلي في ​قضية انفجار مرفأ​ بيروت القاضي ​فادي صوان​، اتهام لرئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حسان دياب​ وعدد من الوزراء السابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت.

كما وجه الادعاء على كل من الوزراء السابقون ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​ و​يوسف فنيانوس​، بتهم الإهمال والتقصير والسبب في الموت.

وقالت الدعوى إن قرار صوان جاء “بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة”

وحدد المحقق العدلي العدلي في وقت سابق مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقا لموقع روسيا اليوم

وفي السياق، كشف الرئيس اللبناني ميشال عون ، في وقت سابق، عن العثور على كمية من الأطنان من مادة “شديدة الانفجار” في مرفأ بيروت، وذلك بعد أسابيع قليلة من “إلقاء اللوم على المادة الكيميائية نفسها في انفجار هائل هناك، ظلت مخزنة لمدة 15 عاماً”، بحسب وكالة الأنباء “رويترز”.

الرئيس عون خلال ترؤسه اجتماعاً بحضور قائد الجيش وكبار ضباطه، أكّد أنه أثناء عمليات البحث في المرفأ تم العثور عند مدخله على 4350 كيلو غراماً من نترات الأمونيوم موجودة في مستوعبات منذ العامين 2004 و2005، فتم إتلافها في حقول التفجير المخصصة لذلك”، مشيراً إلى أنه “تم الكشف على 143 مستوعبا فيها مواد قابلة للاشتعال”، وفق ما نشرت صفحة الرئاسة اللبنانية على “تويتر”.

وكان قد أعلن الجيش اللبناني في 2 سيبتمبر/ أيلول، عن العثور على 4.35 طن من نترات الأمونيوم، مخزنة بالقرب من مدخل مرفأ بيروت فيما تعمل وحدات الهندسة على معالجتها.

وأورد بيان مختصر لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن مفرزة جمارك مرفأ بيروت طلبت من فوج الهندسة في الجيش اللبناني الكشف على أطنان من نترات الأمونيوم تم إيجادها في أربعة مستوعبات ضمن منطقة الحجز التابعة للجمارك اللبنانية بالقرب من المدخل رقم 9 خارج المرفأ.

The post مسيرة احتجاجية للأمهات اللبنانيات ضد المسؤولين في عيد الأم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ