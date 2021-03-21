الرئيس اليمني منصور هادي: لن نقبل بتدخلات الحرس الثوري

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الشعب والحكومة لن يقبلا بحكم أذرع الحرس الثوري الإيراني للبلد، إشارة لمليشيا الحوثي.

ووصف هادي المليشيا الانقلابية الحوثية بأنها “أذناب إيران”، وإحدى “أذرع الحرس الثوري الإيراني”.

وأن الشعب اليمني لن يقبل حكمها مهما كانت التضحيات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ“.

وأطلع الرئيس اليمني ، السبت، خلال اتصالات هاتفية بوزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش الوطني.

ومحافظي مأرب والجوف على مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي، شرقي البلاد.

وأطلع أيضاً على أضرار الاستهداف المتكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين في مأرب.

وقال إن “الشعب اليمني بمختلف أطيافه دافع ويدافع وسيدافع عن كل مكتسباته الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري.

وحماية الهوية اليمنية من الاستهداف الإيراني، وأنه لن يقبل استنساخ تجربة إيران الفاشلة والمتطرفة”.

وشدد على الالتزام بالخطط العسكرية بما يضمن تحقيق النصر على الانقلاب الحوثي، والقضاء على المشروع الفارسي في اليمن وعودتها دولة فاعلة في مجالها العربي.