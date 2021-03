صعود سعر صرف الدولار في الموازي السوداني

ارتفاع جديد يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الأحد.

هذا وقد ارتفع سعر صرف الدولار بحسب حديث أحد تجار العملة لـ”أخبار سوق عكاظ”، ووصل إلى 383 جنيهاً.

وفي المقابل استقر الدولار في البنك المركزي عند 377.8269 للشراء، و 379.716 للبيع.

وفي وقت سابق من مارس جاري، أطلق مغتربون شكاوى من تأخير استلام تحويلاتهم الماديةعبر البنوك المحلية حيث قال مغتربون عبر منشورات على فيسبوك إن البنوك أبلغتهم أن عليهم الانتظار عدة أيام لاستلام تحويلات مالية قاموا بإرسالها إلى ذويهم.

من جهة أخرى بثت فتاة مقطعًا مباشرًا من أحد البنوك المحلية حيث يتكدس العشرات من المواطنين لاستلام تحويلات عبر ويسترن يونيون، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.

وبحسب مقطع فيديو آخر احتج مواطنون على منعهم دخول البنك بعد استجابتهم لنداء الحكومة بتحويل أموالهم بصورة شرعية.

والأسبوع الماضي هدد عدد من المغتربين السودانيين باطلاق نداءات لجميع المغتربين بكافة دول العالم لوقف التحويلات المالية لكافة البنوك السودانية.

هذا وقد كشف المغتربين بأن خطوتهم هذه تأتي بسبب المعاملة التي وصفوها بـ”السيئة” من قبل الدولة على حد قولهم، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

حيث أوضحو أنهم طالبوا مقابلة وزير المالية عقب ثلاثة وقفات احتجاجية لهم، نسبة لرفع رسوم معاملاتهم من قبل شركة المهاجر العالمية، بحجة أنها رسوم أرضية موانئ.

يذكر أن 8 آلاف مغترب عانوا من تلك الرسوم العالية التي فُرضت عليهم، لإتمام عملية تخليص سياراتهم “الإفراج المؤقت”.

كما ذكر المتضررين أنهم قُوبلوا بلهجة حادة من قبل مكتب وزير المالية، حيث أنهم وصفوا المعاملة بأنها غير لائقة، قائلين تمت معملتنا “كأننا أجانب”.

مهددين بإطلاق رسائل للمغتربين لوقف تحويلاتهم بالبنك، لعدم التزام الحكومة الانتقالية بوعودها التي أطلقتها.

