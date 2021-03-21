فيلم ” ذاكرة حية ” يجمع عشرة مخرجين من مختلف الدول العربية

القاهرة 21 مارس 2021 (وال) يستعد الدكتور “إسلام عز العرب” المخرج السينمائي والدكتور “محمد عيسى” مدير التصوير تقديم فيلم ” ذاكرة حية ” لافتتاح ” المهرجان العربي لفيلم التراث ” في دورته الثانية – أكتوبر 2021 كوثيقة سينمائية ونتاج موروث ثقافي في الدول العربية.

وكان ذلك بمشاركة العديد من المخرجين من مختلف الدول العربية، والتأسيس لهذا النوع من الأفلام الوثائقية وهو “فيلم التراث ” كنوع فرعي للفيلم الوثائقي، لما يعكسه من حقائق للواقع تخص التراث الشعبي والحضاري.

وقدم فيلم ” ذاكرة حية ” في الافتتاح؛ لأنه رسالة هادفة للتعريف بالتراث العربي، والعمل على إيجاد الارتباط بين المشتغلين في مجال السينما والتراث، على المستوى الفني والعلمي والأكاديمي؛ وذلك بهدف تنشيط حركة سينمائية جادة تهدف إلى الوعي بأهميته التراث والعمل على نشر ثقافتنا العربية .

كذلك تشجيع المؤسسات والهيئات والأفراد للاهتمام ” بفيلم التراث ” كنوع فرعي للفيلم الوثائقي للتعرف على التراث وعلى أهمية التراث في حياتنا، وصولا إلى خلق أفلام تعبر عن تراثنا وهويتنا وحضارتنا العربية.

بالإضافةإلى تقديم صورة واقعية عن المجتمعات بتاريخها وتراثها، وحضاراتها ومعالمها وغيرهم.

وكانت الغاية من ” فيلم التراث ” لإظهار قيمته الحقيقية و استثماره ثقافياً وعلمياً، ويصبح مرجعاً فنياً وعلمياً للدراسات في مجال السينما والتراث.

وأما على مستوى أهمية العرض في المهرجان، هو تعزيز الهوية وتثمين موضوعات التراث المختلفة للمجتمع العربي، والعمل على إظهار القيمة الحقيقية والتاريخية، مما يؤثر على المتلقي ويستثير مشاعره وانتماءه لمجتمعه .(وال ـ القاهرة) ر ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال