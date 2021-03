قامت عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد ، السيدة أسماء الأسد بنشر رسالة تهنئة إلى أمهات سوريا بمناسبة يوم عيد الأم .

حيث نشرت رئاسة الجمهورية السورية رسالة أسماء الأسد و التي جاء فيها :

” عشرُ سنواتٍ مضت على حربنا التي خضناها معاً، وأنت الصابرة القوية الصادقة التي تغالب قسوة الحرب وتكسرها بقلبٍ لا تعرف الهزيمة طريقاً إليه.

إلى الأم السورية التي تُنجب وتنشئ أبناءً يرفعون بسواعدهم أعمدة المستقبل رغم ضغط الخصوم، وحصار الأعداء، ليصنعوا من الضّيق فرَجاً، ومن الألم فرحاً، ولينتزعوا من كبد المصاعب نجاحاً وألَقاً.

الأمّ التي تُلقي بنورها لتفصل دائماً بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين الأمانة والخيانة، بين التقاعس والمسؤولية.

الأمّ التي ترى سورية في كل حبّة ترابٍ من أقصى الشمال إلى

أقصى الجنوبِ، ترى وطنَها في كل بيت وكل قرية وكل مدينة، تراه في كلّ جرحٍ ودمعةٍ وبسمة.

كسبنا معاركَ ولم تنتهِ الحربُ بعد، كسبنا الإرادة النّقيّة الصافيةَ ولم تنتهِ المواجهةُ بعد، وأنتِ أيتها الأم السورية مفتاح النصر وبوابتُه… أنتِ جناح الوطن، لا ينكسر بل يسمو ويقوى به الوطن.

أخيراً..

أعظم ما يمكن للأم أن تفعله أن تنتمي لوطنها، وأن تنقل هذا الانتماء إلى أبنائها، ليظهرَ في عملهم لوطنهم، وإخلاصهم له ودفاعهم عنه.

و يذكر أن أسماء الأسد تدعم المشاريع الشعبية و الحملات التي يتم تنظيمها بجهود محلية ، حيث قامت أسماء في وقت سابق بجولة تفقدية على عدد من قرى ريف اللاذقية، التي تضررت من جراء حرائق سوريا الأخيرة.

وكانت أهم المحطات في جولة السيدة الأولى أسماء الأسد في ناحية الدالية في محافظة جبلة، بحسب سبوتنيك.

اجتمعت السيدة الأولى مع اللجان الأهلية في القرى وأصحاب المشاريع التنموية المنوي تنفيذها لإنعاش هذه القرى.

وتداول النقاش الذي دار بين الأهالي وأسماء الأسد كيفية دعم المشاريع الإنتاجية منها والزراعية، الصغيرة والمتوسطة.

وتم طرح الأفكار الممكنة بهذا الخصوص لدعم هذه المشاريع من خلال القروض الميسرة وتوفير أدوات التنفيذ والإنتاج.

طالت الحرائق في سوريا أرزاق السوريين في القرى، من أشجار مثمرة ووأشجار الزيتون وخلايا النحل ومحاصيل التبغ.

كما دمرت شبكات الري بالتنقيط وأدت إلى نفوق المواشي وإلحاق الضرر ببعض المنازل في قرى اللاذقية وطرطوس.

The post أسماء الأسد تهنئ الأم السورية في عيد الأم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ