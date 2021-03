البرهان يحذر إثيوبيا: “جاهزون لأي احتمال”

طالب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، من دولة إثيوبيا بالانسحاب الفوري من الأراضي السودانية.

وقال البرهان إن إثيوبيا تحتل أراضي سودانية، وتقول للعالم عكس ذلك، وحذر البرهان موضحاً أن بلاده جاهزة لأي احتمال، بحسب “العربية”.

مشدداً على أن السودان لن يتفاوض مع إثيوبيا ما لم تعترف بسودانية أراضي الفشقة.

كما قال البرهان أن بلاده ستطالب القوات الإثيوبية بالإنسحاب من كافة الأراضي السودانية.

مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية ستظل الحامي للشعب وثورته وحامية للتغيير.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي: “القوات المسلحة تقاسي مع الشعب السوداني وتقاسمه في كل ما يمر به من تحديات أوجبتها مرحلة الانتقال“.

وأدان البرهان من خلال حديثه العدوان الإثيوبي على بلاده من خلال انتهاك الأراضي السودانية.

هذا وقد كشف تحقيق أجرته صحيفة (السوداني) من منطقة الفشقة على الحدود السودانية الإثيوبية، عن سيطرت إثيوبيا على 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بالسودان.

وكشف التقرير عن تفاصيل الاعتداءات الإثيوبية وتغول عناصرها داخل المساحات الزراعية، التي بدأت بالسيطرة على مساحة 840 ألف فدان خلال الفترة من 1992 وحتى عام 2014 بواسطة 1659 مزارعا إثيوبياً.

وأكد بأن الاعتداءات الإثيوبية على غزو الأراضي السودانية مكنتهم من السيطرة على نحو 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.

ويقول المزارع بمنطقة الفشقة الكبرى، معاوية عثمان الزين إنه في موسم حصاد 1995م داهمت (عصابات الشفتة) المسماة لاحقاً بالمليشيات الإثيوبية مشاريعهم الزراعية هو وأسرته.

وأوضح بأن تلك المشاريع تبلغ مساحتها (5) آلاف فدان وعاثت فيها شتى أنواع الفساد من نهبٍ وحرقٍ للآلات الزراعية، وترويع المُلاك والعاملين واستولت عليها تزامناً مع حصادها.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلنت الخرطوم أن جيشها استعاد أراضي منطقة “الفشقة” الحدودية بالكامل (شرق)، بعد أن كانت تسيطر عليها ما وصفتها بأنها “مليشيات إثيوبية”.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر الماضي، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وكشف الجيش السوداني مؤخرًا عن إحباط عملية تهريب أسلحة إلى داخل البلاد، وذلك في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا. فوفق تصريحات للجيش السوداني -في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك– إن قواته “تمكنت -بعد توفر معلومات استخباراتية ومتابعة دقيقة- من ضبط أسلحة مهربة من أحد دول الجوار (دون تحديد اسم الدولة) بمنطقة الفشقة إلى داخل السودان”.

