صرحت شركة أسترا زينيكا، الأحد، على إن لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير وذلك في رد على تأكيد في إندونيسيا أن اللقاح يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

كما أكد مجلس العلماء الذي يعد أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسا على موقعه على الإنترنت، يوم الجمعة، إن اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم “التربسين من بنكرياس لحم الخنزير “.

ومع ذلك، وافق المجلس على لقاح أسترازينيكا للاستخدام في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.

لكن المتحدث باسم أسترازينيكا بإندونيسيا قال في بيان: “في جميع مراحل عملية الإنتاج لا يستخدم هذا اللقاح. ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية”، وفق “رويترز”.

ولم يرد المجلس ووكالة الغذاء والدواء في إندونيسيا بعد على طلبات للتعليق.

كما أن السلطات الإندونيسية وافقت الجمعة على استخدام لقاح أسترازينيكا بعد مراجعة تقارير، قالت إنه تسبب في حدوث جلطات دموية بين بعض من تم تطعيمهم به في أوروبا.

وتواجه إندونيسيا واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، مع تسجيل مليون و455788 إصابة و39447 حالة وفاة حتى السبت.

وتراجعت بعض الدول، من بينها ألمانيا وفرنسا، الأسبوع الماضي عن قرار تعليق استخدام اللقاح بعد تحقيق في تقارير الجلطات الدموية أجرته هيئة الرقابة على الأدوية في الاتحاد الأوروبي وخلص إلى أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره.

The post ماذا قال مجلس علماء إندونيسيا عن لقاح أسترازينيكا؟ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ