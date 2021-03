المغربي ياسين بونو ينقذ إشبيلة من الهزيمة بهدف في الوقت القاتل

تمكن حارس المرمى المغربي، ياسين بونو ، من إنقاذ ناديه إشبيلية من الهزيمة بهدف قاتل في مرمى مضيفه بلد الوليد ضمن الجولة 28 من الليغا .

حيث أكد بونو في تصريح عقب المباراة أنه لم يعرف كيف عليه أن يحتفل موضحًا: “هو شيء رائع، من الصعب وصفه، لم أعرف كيف أحتفل” ، وفقاً لما ذكر موقع سبورت 360 .

كما أضاف النجم المغربي “أنت تقوم بعملك في مرماك ومن الغريب أن ترى نفسك في منطقة جزاء المنافس، قبل عامين عندما كنت في جيرونا كدت أسجل” .

ليتابع ” اليوم تذكرت ذلك ونظرت إلى مقاعد البدلاء وطلب مني المدرب الصعود إلى هناك، سقطت الكرة أمامي وفعلت ما فعلت وأنا ممتن للغاية”.

ومن جهة أخرى كان قد استطاع نادي بروسيا دورتموند التأهل لدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع نادي إشبيلية الإسباني بهدفين لكل منهما .

شهدت المباراة تألق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل هدف عند الدقيقة 35 ، قبل أن يضيف هدف أخر من ركلة جزاء مثيرة عند الدقيقة 54 ، وفقاً لموقع سكاي نيوز .

وقلص النادي الأندلسي الفارق عبر مهاجمه المغربي يوسف النصيري عبر ركلة جزاء ، ليعود النصيري ليسجل ثاني أهدافه في المباراة ويدرك التعادل لفريقه عند الدقيقة 90 .

وكان قد تمكن نادي بوروسيا دورتموند الألماني من الفوز على مضيفه تادي إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة .

حيث جاء الهدف الأول للنادي الإسباني عند الدقيقة السابعة عن طريق خيسوس فيرنانديز ، ليعادل دورتموند النتيجة عند الدقيقة 24 بهدف محمود داوود ،ليتألق بعدها هالاند ويحقق هدفين للنادي الألماني عند الدقيقتين 27 ،و43 .

وخلال الشوط الثاني استطاع الفريق الأندلسي من تقليص الفارق من هدف حمل توقيع الهولندي لوك دي يونج في الدقيقة 84 من عمر اللقاء ، وفقا ً لما ذكر موقع روسيا اليوم .

وفي المسابقة الأوروبية نفسها حقق نادي بورتو البرتغالي مفاجأة وانتصر على نادي يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا .

افتتح التسجيل للنادي البرتغالي ،مهدي طارمي ، في الدقائق الأولى من عمر المباراة ، ليعزز المالي ،موسى ماريجا االتقدم لبورتو بتحقيقه الهدف الثاني بعد مرور أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني .

وحمل هدف السيدة العجوز الوحيد توقيع اللاعب ، فيديريكو كييزا قبل انتهاء اللقاء بثمان دقائق ، بعد تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ، وفقاً لما ذكر موقع بطولات .

