ما الهدف من مناورة “زمور 2” في موريتانيا؟

اختتم الجيش في موريتانيا مناورة “زمور 2″، في ولاية تيرس الزمور في أقصى شمال البلاد. لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية لمواجهة الجماعات الإرهابية.

حيث وصفت وسائل إعلام محلية مناورة “زمور 2” بأنها الأكبر التي تنظمها القوات المسلحة الموريتانية منفردة.

كما ذكر موقع “صحراء ميديا”، واسع الانتشار في موريتانيا ، أن مناورة “زمور 2” التي قام بها الجيش الموريتاني قد تم اختتامها بصورة رسمية. مساء الجمعة بتدريبات استخدمت فيها راجمات الصواريخ والمدرعات والمدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى قذائف الهاون الثقيلة.

وقد شملت مناور الجيش التي استمرت لـ5 أيام متتالية ، استخدام طائرات عسكرية نظمت طلعات جوية في منطقة ولاية تيرس الزمور.

زيادة على ذلك فقد كشفت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية بدورها أن مناورة “زمور 2” تضمنت كذلك تنفيذ رماية جوية بطائرات مقاتلة على أهداف أرضية ورماية مدفعية ورماية مدرعات خفيفة، بالإضافة إلى عملية إنزال مظلي وضربة توقيف.

وأضافت وكالة الانباء قائلة : أن جزءا صغيرا من المناورة استكمل أمس السبت، وهو الرماية بقذائف الهاون ذات العيار الثقيل.

وحضر التمارين العسكرية الختامية وزير الدفاع حننه ولد سيدي، وكذلك قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد بمبه مكت.

وكان الجيش الموريتاني قد أعلن في منتصف مارس الجاري إلى أن “المناورة تهدف رفع قدرة القوات الجوية والوحدات البرية على الأرض، لتأمين البلاد من خطر الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء”.

