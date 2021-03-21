وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تبحث مع نظيرها المالطي سُبل العمل لصالح تعزيز السلام في ليبيا

طرابلس 21 مارس 2021 (وال)-بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها المالطي المالطي إيفاريست بارتولو، سُبل العمل لصالح تعزيز السلام في ليبيا، حتى يتمكّن الشعب الليبي من الشروع في التعافي من المُعاناة التي تحملها خلال سنوات الحرب الطويلة.

وأكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو – خلال اتصال هاتفي – على مواصلة مالطا العمل من أجل ليبيا موحدة، وأنها ستعمل داخل الاتحاد الأوروبي؛ لتزويد ليبيا بالمساعدة اللازمة لتطويرها وتدريبها؛ ولبناء مؤسسات حكومية مرنة، إلى جانب خدمات الصحة العامة والتعليم.

وأشار بارتولو إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قريبا في طرابلس، لوضع خطة والعمل معًا لصالح مالطا وليبيا والدول المجاورة في البحر المتوسط وأوروبا وأفريقيا. (وال-طرابلس) ر ت

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