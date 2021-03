ريال مدريد يحقق فوز عريض على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لهدف

ارتقى نادي ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الغريض على نادي سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 28 من الليغا .

شهد اللقاء تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي قام بتسجيل هدفين للنادي الملكي عند الدقيقتين ال20 ، و30 من عمر المباراة ، ليقلص بعدها سانتي مينا لسيلتا فيغو قبل نهاية الشوط بخمس دقائق .وفقاً لوقع في العرضة .

وختم البديل ماركو أسينسيو ثلاثية الميرنغي عند الدقيقة ال94 ، ليقتنص ثلاث نقاط ويرفع رصيد ريال مدريد إلى 60 نقطة محتلاً بذلك المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا ، وبقي سيلتا فيغو في المركز 11 برصيد 34 نقطة .

ومن جهة أخرى أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريتفي سويسرا، فريقي ريال مدريد صاحب التتويج الأكثر باللقب مع فريق ليفربول حامل اللقب في سبع مرات سابقة.

و تعد هذه المواجهة المرتقبة تكرار لنهائي البطولة في موسم 2017_2018 و ظل هذا النهائي عالقاً في ذاكرة مشاهدي كرة القدم بسبب إصابة سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد لمهاجم فريق الريدز النجم المصري محمد صلاح، و يرى الكثيرين أن هذه المواجهة ستكون أشبه بمباراة الثأر لفريق ليفربول الذي سبق و ان خسر اللقاء الأخير بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف يتيم سجله اللاعب ساديو ماني

في ذاك الوقت خرج النجم المصري محمد صلاح مصابا يذرف الدموع، حيث أكد كثيرون أن راموس تعمد إصابته، للتخلص من خطورة النجم المصري الذي كان يمر بأفضل أيامه مع ليفربول.

ومنذ ذلك الحين ، اعتبر مشجعو ليفربول راموس “العدو الأول” لهم، وانتظروا قدومه إلى ميرسيسايد، لكن المدافع الإسباني سيكون سعيد الحظ هذه المرة لأن غياب الجماهير عن مدرجات “آنفيلد” ستضمن لقائد ريال مدريد مواجهة “بلا إهانات”.

لكن المواجهة المثيرة بين صلاح وراموس ستتكرر مجددا بعد أسابيع قليلة حين يلتقي الفريقان في ربع نهائي الأبطال، وهي مواجهة ينتظرها كثيرون، خاصة من عشاق النجم المصري، في وقت خرج نجم ريال مدريد السابق، البرازيلي روبرتو كارلوس بتصريحات مثيرة، وإن اعتبرها بمثابة “مداعبة”.

وقال كارلوس أن صلاح “لن يقترب” من المدافع الإسباني مرة أخرى خلال المواجهة المرتقبة، في إشارة مبطنة إلى خوفه مما جرى قبل 3 سنوات.

كما أوضح النجم البرازيلي : “سيكون هذا الأمر مسألة سيتحدث عن الجميع طويلا“، بحسب ما أوردت صحيفة “ماركا” الإسبانية”.

ولم يكتف كارلوس بتلك “المزحة”، وفقا لتعليق “ماركا” لكنه كشف أيضا عن رؤيته للمباراة قائلا: “سنلعب ضد فريق جيد”.

وتابع: “المباراة الأولى على أرضنا ، ومستوى فريق ريال مدريد أفضل بكثير ، يجب أن نحسم الأمر من المواجهة الأولى”.

