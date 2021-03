هكذا احتفل نجوم الفن والإعلام بعيد الأم

إحتفل عدد من نجوم الفن والإعلام، بعيد الأم باستعادة صور من الذكريات لإحياء هذه المناسبة، ومن نجوم الفن شارك الفنان المصري، هانى رمزي، جمهورة الاحتفال بعيد الأم بنشر صور تجمعه مع والدته.

وكتب هاني رمزي على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، لوالدتة بعيد الأم قائلاً: “كل سنة وانتي طيبة يا أحلى وأجمل وأحن أم فى الدنيا ربنا يخليكي ليا يا رب.. عيد الأم”.

أما الفنانة نرمين الفقي، فقد إحتفلت بعيد الأم، بنشر صورة من أرشيف الذكريات تجمعها بوالدتها، على حسابها بموقع “إنستجرام”، حيث وجهت رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة في عيد الأم قائلة: “كل عيد أم وانتي طيبة يا أمي وحشتيني قوي قوي يا أحلى أم في الدنيا ربنا يرحمك ويحسن إليكي، كل عيد أم وكلكم طيبين.

بدورها، شاركت الفنانة هالة صدقى، صورة نادرة لوالدتها في عيد الأم على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، معلقة عليها: “وصباح الخير يا مولاتي، يا ماما يا أمه يا أماتي، سلامتي احتراماتي قبلاتي، وحشتيني ووحشني كل تفصيله كانت بينا، الله يرحمك يا جميلة الجميلات.. اوعوا تزعلوا أمهاتكم واللي مزعلها يروح جري يبوس إيدها ورجلها ويصالحها، آخر حب حقيقي، كل سنة وأمهات الدنيا بخير”، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة، صورة تجمعها مع ابنتها للاحتفال بعيد الأم، وظهرت مفيدة شيحة وهى تحتضن ابنتها بقوة في الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “وفجأه حسيت أن هي أمي وحضنها بيديني طاقة إيجابية اللي منها بعرف أكمل المشوار”.

مفيدة شيحه وابنتها

مفيدة شيحه

وتأتي مناسبة عيد الأم هذا العام باهتة إلى حدٍ ما، سيما وأنها توافقت مع جائحة فيروس كورونا التي ضربت أركان المعمورة وأقلقت مضاجع الجميع، والزمت الكل بالبقاء في المنزل في هذة المناسبة.

وفي العالم العربي لم تكن هنالك أي مظاهر للاحتفال بهذه المناسبة التي تأتي في يوم الحادي والعشرين من مارس عند كل عام.

فالغالبية العظمى توجه اهتمامها تلقائيًا إلى ذلك الفيروس القاتل (كورونا) وما احدثه من أضرار بشرية واقتصادية لن تمحى بسهولة من صفحات البشرية.

