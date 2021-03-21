الثاني خلال ساعات.. انفجار عبوة في رتل للتحالف وسط العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، الأحد، أن هجوما بعبوة ناسفة استهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي، في محافظة بابل وسط البلاد.

وقال ضابط بشرطة بابل، مفضلا عدم نشر اسمه: إن “عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت على الطريق السريع بالمحافظة، لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف”.

وأضاف ذات المصدر، أن “الانفجار لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية”.

وحتى الساعة 10:10 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات العراقية بيان بشأن الهجوم، ولم تتبنه أي جهة.

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال آخر 24 ساعة، إذ انفجرت عبوة ناسفة على رتل للتحالف أمس السبت بمحافظة صلاح الدين (شمال)، دون وقوع إصابات أو خسائر.

ووفق مصدر فإن هذا هو الهجوم الـ 36 من نوعه خلال نحو 3 أشهر، حيث وقعت أغلب الهجمات وسط وجنوبي العراق.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.