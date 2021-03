في عيد الأم..إليسا وعلامة يستذكرون أمهات ضحايا إنفجار المرفأ

ووجهت إليسا، رسالة للأمهات اللواتي خسرن أولادهن في انفجار المرفأ، بمناسبة عيد الأم، قالت فيها :”لإم الشهيد، لإم المخطوف، لإم المغترب، لكل إم محرومة من كلمة يا ماما بهالعيد، منهدي دمعاتنل وصلواتنا. البلد اللي فيو أمهات حزانى منو وطن مكتمل… الله يعطيكن العزاء”.

لو شو ما قلت ما في كلام بيعطيكي حقك !!

بيكفيني بهل الحياة الصعبة وجودك بحياتي و دمك اللي بيمشي بعروقي pic.twitter.com/6ONmQZ2QgT — Elissa (@elissakh) March 21, 2021

كما ونشرت الفنانة إليسا، فيديو يجمعها بوالدتها وكتبت :”لو شو ما قلت ما في كلام بيعطيكي حقك !! بيكفيني بهل الحياة الصعبة وجودك بحياتي و دمك اللي بيمشي بعروقي”.

ومن جانبه ايضا، كتب راغب علامة قائلاً :”دامت الام ربيعاً للدنيا واول زهورها. اعايد امهات العالم وانحني امام #الأم_اللبنانية الدامعة فهي سيدة تعنّفها السلطة عندما تدفع بابنائها الى الفرار. قلبها على ولدها وقلب الحكم على الحجر تحية لكل أم حلمت أن يكبر اولادها إلى جانبها ولكنهم أُجبروا على الهجرة”.

أما الممثلة ماغي بو غصن فقد كتبت :”الدني امينعاد على كل الامهات بالصحة وراحة البالوالجنة لكل ام غادرتنا”.

بدورها كتبت الممثلة كارمن لبس قائلة :”كل عيد وانتي ملكة ومزينتيلي حياتي يا أحلى أم بالدني صعبة عليي بهالنهار كون بعيدة عنك ولخالتي دونا، أمي التانية، بدعيلا الله يعمل عجيبة ويشفيا ويرجّعلنا ياها بيناتنا الله يخلّي أمهات الكل، ويصبّر قلوب يلي فقدو أمهاتن، أعظم كنز بالدني”.

أُمّي… ثُمَّ أُمّي لحَدّ آخر يوم في عمري…

ينعاد على كلّ الأمّهات بكلّ العالم#يارا #امي #أمي_ثم_أمي #عيد_الأم #يارا_لوفرز

Happy mother’s Day everyone#mothersday #happymothersday #blessed #day #goodday #goodmorning #Yaralb_lovers #Yara pic.twitter.com/lGQ7xab7Sr — Yara (@yara_lb) March 21, 2021

أما الفنانة يارا، فقد إختارت أن تغني أمي ثم أمي ونشرت الفيديو عبر صفحتها، علي السوشيال ميديا وعلقت :”أُمّي… ثُمَّ أُمّي لحَدّ آخر يوم في عمري… ينعاد على كلّ الأمّهات بكلّ العالم”، وكتب الفنان ناصيف زيتون قائلاً:”كل عيد وأمي وكل أم بخير تيضل في بحياتنا خير”.

ووجهت الفنانة بلقيس رسالة لوالدتها قالت فيها:”كل عام وأمي وأمهات العالم بألف خير والف رحمة لكل أم رحلت عن الدنيا الله يطول بأعماركم ويخليكم لنا ويرزقنا بركة دعاءكم كل يوم وكل لحظة”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

نظمت مجموعة من النساء اللبنانيات، مسيرة احتجاجية جبن فيها عدة شوارع في العاصمة بيروت، برفقة أمهات فقدن أولادهن في انفجار مرفأ بيروت، في عيد الأم.

وجاءت المسيرة احتجاجا تنتقد الحكومة اللبنانية، وتتهمهم المسؤولين بـ”الفساد والإهمال الذي أدى إلى الانفجار”.

The post في عيد الأم..إليسا وعلامة يستذكرون أمهات ضحايا إنفجار المرفأ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ