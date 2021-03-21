السودان ومصر يتجهان نحو شراكة قوية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي على توطيد وتعزيز التعاون المشترك بين السودان ومصر في مجال تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم سفير جمهورية مصر بالسودان الأستاذ حسام عيسى وذلك في إطار تنسيق ما تم الإتفاق عليه مسبقاً خلال الزيارات المتبادلة التي شهدتها علاقات الدولتين مؤخراً عبر الجهات الرسمية العليا لحكومة البلدين، دعماً لتحقيق المصالح المشتركة.

وبحث اللقاء تفعيل الإتفاقيات السابقة التي تخص تنمية مشاريع الاستزراع السمكي ومجال تصدير الأبقار لمصر بالإضافة إلى تطوير الخدمات البيطرية ممثلة في إنتاج اللقاحات والأمصال، لما لها من دور فعال في صحة وسلامة القطيع القومي

المشروع

وأشار حافظ إلى أهمية المشروع الاستراتيجي للحوم، منوهاً إلى أنه مشروع كبير وضخم يعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بين البلدين وأكد على اهتمامه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بالتدريب وتأهيل الكوادر

من جهته أعرب السفير المصري عن شكره وتقديره للتعاون مع قطاع الثروة الحيوانية والتطلع لمزيد من التعاون في مجال تبني مشروعات البنى التحتية في مجال تنمية وتطوير القطاع.

وأكد سعيهم بتوفير فرص التدريب وتأهيل الكوادر بفتح آفاق أوسع عبر تنشيط الدورات التدريبية بمراكز التدريب بالقاهرة دعماً لزيادة الخبرات وتحقيق الكفاءة العلمية.

ويبحث السودان ومصر في النقاط تخص تنمية مشاريع الاستزراع السمكي ومجال تصدير الأبقار لمصر بالإضافة إلى تطوير الخدمات البيطرية ممثلة في إنتاج اللقاحات والأمصال، لما لها من دور فعال في صحة وسلامة القطيع القومي

وقد قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي على توطيد وتعزيز التعاون المشترك بين السودان ومصر في مجال تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.