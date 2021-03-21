سعر الدولار يعاود الارتفاع مقابل الجنيه اليوم الاحد 21 مارس

عاود الصعود، سعر الدولار رفقة العملات الأجنبية الأخرى في السودان مقابل الجنيه اليوم الأحد 21 مارس 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، فيما استقر في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء 382 جنيها، مقابل 381 في تعاملات أمس السبت.

واستقر السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه لدى بنك السودان المركزي اليوم الأحد، عند 378.43 جنيه للشراء و 380.32 جنيه للبيع، وهامش الربح 0.5% للبنوك والصرافات على ألا يتجاوز (سالب / موجب 5.0%).

في الوقت نفسه، استقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) عند 456 جنيها فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 450.48 جنيه للشراء و452.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية عند مستوى 523 جنيها وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 524.58 جنيه للشراء و527.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 101 جنيه وسجل لدى البنوك الرسمية 100.91 جنيه للشراء و101.41 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية عند مستوى 102 جنيه فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 103.04 جنيه للشراء و103.55 جنيه للبيع وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي 1252.25 جنيه للشراء و1258.51 جنيه للبيع

تقديرات

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقدم للسودان 300 ألف طن من من القمح هذا العام تزيد إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024.

كانت الولايات المتحدة تعهدت بالدعم عبر توريد القمح وسلع أساسية أخرى للسودان لمدة أربع سنوات بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الشهر الماضي، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون سودانيون آنذاك.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية عميقة تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية ضد الرئيس السابق عمر البشير وتواصلت بعد الإطاحة به في أبريل نيسان 2019.

وهناك عجز متكرر في إمدادات أساسية منها الوقود والخبز والأدوية.

وقال حمدوك إن استهلاك السودان من القمح نحو 2.5 مليون طن سنويا اشترى 1.1 مليون طن منها محليا العام الماضي، وإن المساحة المنزرعة زادت قليلا هذا العام