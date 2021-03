الإمارات .. قرار جديد بخصوص إقامة العمل الافتراضي

صرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه قد تم “استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي”

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الشخصي على تويتر: “ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة”.

وأضاف : “بالإضافة لذلك، أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية”، وذلك حسب ما ورد في وكالة سكاي نيوز عربية.

وفي الشأن الإماراتي، كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية اليوم الخميس، أن “الإمارات العربية المتحدة علقت التجهيزات لاستضافة قمة إقليمية الشهر المقبل”.

وتابعت الصحيفة أنه: “كان من المفترض أن تستضيفها أبو ظبي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة عرب ومسؤول أميركي كبير من إدارة الرئيس بايدن وآخرين شاركوا في إقامة العلاقات بين “إسرائيل” وعدد من العواصم العربية”.

وعن موعد القمة أوضحت الصحيفة أن: “هذه القمة كان من المفترض أن تلتئم في شهر نيسان/ أبريل المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان نتنياهو قد ألمح إلى ذلك في تصريحات أدلى بها مؤخراً”، بحسب المنار.

وأشارت الصحيفة إلى غضب الإمارات من نتنياهو وقالت إن “ولي عهد الإمارات محمد بن زايد غاضب من نتنياهو بسبب ما يعتبره استغلال لاتفاقات التطبيع واتفاقات (إبراهيم) في حملته الانتخابية، خاصة ترديده في خطاباته الانتخابية أنه حصل من ولي عهد الإمارات على تعهد باستثمار عشرة مليارات دولار في الأراضي المحتلة”.

يأتي تأجيل تحضيرات القمة بالتزامن مع فشل ترتيبات زيارة نتنياهو للإمارات قبل موعد الانتخابات والتي من المقرر أن تتم الثلاثاء المقبل.

إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في 10 مارس الجاري، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زيارة الإمارات يوم الخميس 11 مارس، وهي الزيارة الأولى له إلى الإمارات.

وكان من المقرر أن تأتي زيارة نتنياهو إلى الإمارات قبل عشرة أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي تشهد تقارب فرص المتنافسين فيها بشكل كبير.

The post الإمارات .. قرار جديد بخصوص إقامة العمل الافتراضي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ