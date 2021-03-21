سوريا .. 15 قتيل وجريح جراء قصف على مشفى في إدلب

صرحت وزارة الدفاع في تركيا اليوم الأحد، عن مقتل وإصابة 15 شخص جراء هجوم نفذه “قوات تساندها دمشق” على مشفى في إدلب شمال سوريا .

وورد في بيان وزارة الدفاع التركية: “خمسة قتلوا وأصيب عشرة في هجوم بالمدفعية شنته قوات تساندها دمشق على مستشفى في محافظة إدلب بشمال شرق سوريا، حيث تسيطر تركيا وقوات محلية متحالفة معها على أراض” على حد زعم الوزارة، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الشأن السوري، وقع انفجار ضخم يوم السبت البارحة، في مدينة الباب بريف حلب الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، مخلفا خسائر بشرية ومادية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار وقع في مستودع لتخزين البطاريات قرب “مسجد التوحيد” عند المحلق الشمالي لمدينة الباب، مما أدى لاستشهاد مواطن، وسقوط 7 جرحى على الأقل، من بينهم جراحه خطرة.

ولم تحدد أسباب الانفجار بدقة بعد، إلا أن بعض الصفحات الإخبارية في المدينة ذكرت أنه ناجم عن سيارة مفخخة.

وفي الشأن ، أكدت بعض المصادر المطلعة في مدينة عين عيسى (شمال شرق سوريا) وقوع قتلى و جرحى في معارك بين تنظيم قسد و الفصائل الموالية لتركيا .

حيث أشارت المعلومات أن المعارك الدامية التي اشتعلت أسفرت عن مقتل ضابط تركي ، وإصابة 3 جنود يتبعون لإحدى الفصائل المدعومة تركياً، وفقاً لقناة العالم .

في حين قُتل عنصران من قوات سويا الديمقراطية المسيطرة على مدينة عين عيسى ، و التي تعد بمثابة العاصمة الحيوية للتنظيم قسد .

و أوضحت أن القوات التركية تمكنت من الدخول إلى ثرية صيدا باتجاه صوامع شركراك ومدينة تل أبيض بريف الرقة، من أجل ابحصول على جثث القتلى.

و الجدير بالذكر أن سكان قرية صيدا و بعض القرى المجاورة استطاعوا العودة إلى بيوتهم بتنسيق مع القوات الروسية الرديفة لقوات النظام.

وأمس أصابت صواريخ أُطلقت من مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية في سوريا منطقةً حدودية في جنوب تركيا من دون أن تتسبب في إصابات أو أضرار، على ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

وسقطت صواريخ في حقل خال في إقليم كيليس الحدودي، بحسب ما قالت الوزارة، مضيفة أن تركيا “بعثت إشعارا” لروسيا تطلب فيه “وقف إطلاق النار” ومشيرة إلى أن “اهدافا محددة قد تم ضربها على الفور ردا على ذلك”.

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