الرئيس السيسي : “نتمنى من الله أن تعدى على خير”

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، من موجة فيروس كورونا الثالثة التي يتضرب البلاد، وقال “نتمنى من الله أن تعدى على خير”.

وقال الرئيس السيسي : “احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاي برة”.

وأضاف: ” اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا، ونتمنى من الله أن يلطف بنا”.

وقال: “بقول أن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر، خاصة مع شهر رمضان..وهاتبقى الناس عاوزة العزومات، عاوزين الأمر ينتهي بسلام”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الشأن المصري، طلبت طفلة مصرية، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إحتفالية عيد الأم اليوم الأحد وهي تتحدث مع الجمهور الصعود إلي المسرح.

حيث صعد السيسي على المسرح فوراً وقام بتقبيل رأس الطفلة، في إحتفالية عيد الأم التي حضرها مع قرينته انتصار السيسي.

كما وجه الرئيس المصري، عبر صفحته على فيسبوك تهنئة إلى كل أم مصرية في عيد الأم، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق اخر، قامت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر على “فيسبوك”، بنشر فيديو لجولة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث التقى بالمواطنين، وناقش سيدة بشأن مطالبها.

كما أشارت الرئاسة المصرية في منشورها على “فيسبوك”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بجولة تفقدية بعد ظهر الجمعة للأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

مضيفة أن الرئيس المصري “تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد .ومحور شنزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الادارية الجديدة. الأمر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق”.

و تابع البيان: “اطلع الرئيس على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل. من طرق وخدمات شاملة بالاضافة الى تفقده لأعمال التجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بـمدينة نصر. وقد التقى بإحدى السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها”.

