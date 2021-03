صرَّح الفريق أول شرطة خالد مهدي المدير العام للشرطة في الخرطوم خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم عن تأهب شرطة الخرطوم واستعدادها لحماية المواطنين.

وقال مهدي: “نطمئن الشعب السوداني بأننا على العهد باقون وأن الشرطة ما زالت وستظل عين ساهرة من أجل أمنهم وسلامتهم”، بحسب وكالة سونا.

وأوضح مهدي خلال المؤتمر الذي عقد اليوم برئاسة شرطة الخرطوم أن الشرطة حاضرة لأداء الواجب بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتؤدي واجبها المهم.

وأشاد مهدي بأداء قوات المباحث وأكد أنهم يعملون في الخفاء، كما حيَّا رجال شرطة الخرطوم على خلفية تمكنهم من القبض على الجناة الذين قتلوا مدير محطة “أويل إنيرجي” بأم درمان خلال 48 ساعة من وقوع الجريمة.

وأشار مهدي غىل أن شرطة الخرطوم إلى اليوم لم تسجل بلاغا ضد مجهول منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأثنى مهدي على دور الإعلام الداعم الذي كان مرافقاً للشرطة خلال أدائها مهامها ناقلاً إنجازات شرطة الخرطوم.

وفي السياق، أعلن جهاز شرطة الخرطوم السودانية عن قيامها بعملية نوعية في العاصمة الخرطوم في 3 مارس الجاري، تمكنت خلالها من مصادرة أسلحة متنوعة و عبوات ناسفة .

و قال النزير خضر مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في تصريح له عقب تنفيذ العملية : ” تم تكوين فريق مشترك بين المباحث الجنائية وجهاز المخابرات العامة، لكشف أبعاد النشاط الإجرامي للشبكة” .

” حيث تمكن الفريق من متابعة المعلومات وتحديد هوية المشتبه بهم بدقة وأماكن تخزين السلاح والمتفجرات في ضاحية جبرة جنوبي الخرطوم ”.

و أوضح انه تم إلقاء القبض على اثنين من المتورطين ، كان بحوزتهما ” 25 بندقية كلاشنكوف و 5 بنادق “جيم ثري”، و 93 قذيفة “آر بي جي”، و 7 أشرطة رشاش و 38 عبوة ناسفة، و 48 مبرد حرارة كلاشنكوف و 3880 طلقة ذخيرة مختلفة ” .

تمكنت قوات بالشرطة السودانية بولاية القضارف الواقعة شرقي السودان من تحرير 10 فتيات إثيوبيات من عصابة اتجار بالبشر كانت في طريقها لتهريب 21 مواطنًا إثيوبيًا.

وتنشط عصابات في حدود السودان الشرقية المحاذية لإثيوبيا، في عمليات اتجار بالبشر على الرغم من الاشتباكات العسكرية بين قوات البلدين، في عمليات تقول الخرطوم إنها تهدف إلى استرداد مساحات محتلة.

The post شرطة الخرطوم: عيوننا ساهرة من أجل أمنهم وسلامهم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ