داؤد أوغلو: لا جدوى من إقالة محافظ البنك المركزي التركي

قال أحمد داؤد أوغلو ، زعيم حزب “المستقبل” التركي المعارض، الأحد، إن إقالة محافظ البنك المركزي التركي ، واستبداله بآخر لن تجدي مع عقلية النظام.

جاء ذلك في تغريدة نشرها داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، على حسابه بموقع “تويتر”.

أعرب من خلالها عن تهكمه على إقالة محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال، فجر السبت بشكل مفاجئ.

وأوضح داؤد أوغلو أن “النظام غيّر 3 محافظين للبنك المركزي في 20 شهرًا”، مضيفًا: “لكن لن لعقلية الإدارة والجهل الاقتصادي 5 أو 7 محافظين”.

وتابع موضحًا أن “الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة قد تحولت إلى لوحة تجارب بأفكارهم التي لا يصدقها أحد غيرهم”.

بدوره قال الكاتب التركي محمد بارلاس، في مقال له بصحيفة “صباح” إنه “من الواضح أن قرار عزل ناجي أغبال من رئاسة البنك المركزي مثير للدهشة، لأن أغبال كان ناجحًا وفقًا لمعايير معينة”.

وأضاف قائلا “فقد ارتفعت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وتحقق استقرار الأسعار هذا العام.

مما أثر على وتيرة التنمية. كانت المؤسسات الاقتصادية الأجنبية تعبر عن ملاحظات إيجابية حول الاقتصاد التركي.

ومع ذلك، هناك حقيقة واحدة. فالرئيس أردوغان يرى في أسعار الفائدة خصمًا له”.

وأردف قائلا “لا بد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة التي أعلنها أغبال من 17% إلى 19% كانت نقطة تحول.

أتمنى لو جرى نشر تبرير بشأن مرسوم عزل أغبال. ونأمل أن يكون كافجي أوغلو ناجحًا مثل أغبال”.