طائرة روسية تقصف منشآت لمقربين من حكومة الإنقاذ

شنت طائرة روسية حربية غارات على مباني ومنشآت يديرها مقربون من حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام على الحدود مع لواء اسكندرون بريف إدلب.

إذ استهدفت غارات طائرة روسية اليوم الأحد، كل من معمل الغاز ومحيطه التابع لشركة “وتد” ومبنى وكازية في محيط مدينة سرمدا على الحدود مع لواء إسكندرون بريف إدلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المباني والمنشآت التي استهدفتها طائرة روسية حربية اليوم، هي مواقع مدنية وأفادت بأنه اندلع حريق كبير في أحد المواقع المستهدفة.

وذكر المرصد ان طائرة روسية حربية قصفت قرية كفرشلايا قرب مدينة أريحا بريف إدلب، ولم يرد أي أنباء عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما سقط صاروخ بعيد المدى، على محيط منطقة صلوة بريف إدلب الشمالي، على الحدود مع لواء اسكندرون.

ولم يتم التأكد بعد من مصدر الصاروخ فيما إذا كان قد أُطلق من بوارج حربية في بحر الساحل السوري أم من قاعدة حميميم التابعة للقوات الروسية.

واستهدف الصاروخ مقر عسكري للفصائل المسلحة في ريف إدلب الشمالي.

صرحت وزارة الدفاع في تركيا اليوم الأحد، عن مقتل وإصابة 15 شخص جراء هجوم نفذه “قوات تساندها دمشق” على مشفى في إدلب شمال سوريا .

وورد في بيان وزارة الدفاع التركية: “خمسة قتلوا وأصيب عشرة في هجوم بالمدفعية شنته قوات تساندها دمشق على مستشفى في محافظة إدلب بشمال شرق سوريا، حيث تسيطر تركيا وقوات محلية متحالفة معها على أراض” على حد زعم الوزارة.

وفي الشأن السوري، وقع انفجار ضخم يوم السبت البارحة، في مدينة الباب بريف حلب الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، مخلفا خسائر بشرية ومادية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار وقع في مستودع لتخزين البطاريات قرب “مسجد التوحيد” عند المحلق الشمالي لمدينة الباب، مما أدى لاستشهاد مواطن، وسقوط 7 جرحى على الأقل، من بينهم جراحه خطرة.

ولم تحدد أسباب الانفجار بدقة بعد، إلا أن بعض الصفحات الإخبارية في المدينة ذكرت أنه ناجم عن سيارة مفخخة.

وكانت قد أكدت بعض المصادر المطلعة في مدينة عين عيسى (شمال شرق سوريا) وقوع قتلى و جرحى في معارك بين تنظيم قسد و الفصائل الموالية لتركيا .

إذ أشارت المعلومات أن المعارك الدامية التي اشتعلت أسفرت عن مقتل ضابط تركي ، وإصابة 3 جنود يتبعون لإحدى الفصائل المدعومة تركياً.

The post طائرة روسية تقصف منشآت لمقربين من حكومة الإنقاذ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ