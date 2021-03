العراق .. نائب يصرح بخصوص اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية

صرح عضو مجلس النواب في العراق، مضر الكروي اليوم الأحد، أن: “اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية سيستغرق نحو اربعة اسابيع لحسم الأسماء”.

وصرح عضو مجلس النواب في العراق لوكالة المعلومة: ” تصويت مجلس النواب اول امس على قانون تعديل المحكمة الاتحادية المرقم 30 لسنة 2005 حسم الخلافات حول قانون مهم جدا كونه يتعلق بالكثير من التشريعات التي تحتاج الى حسم وفق الاطار الدستوري”.

وقال : ” اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية سيستغرق نحو 4 اسابيع لحسم الاسماء قبل رفعها للمصادقة عليها”، مؤكدا أن “هناك شروط محددة في اختيار الاعضاء من ناحية مدة عملهم في المحاكم وان يكونون من قضاة الدرجة الاولى”.

كما أشار إلى أن: ” المحكمة الاتحادية بعد تشكيلها الجديد ستكون امام ملفا معقدة للغاية في ظل وجود الكثير من الاستفسارات والطعون حول قرارات حكومية ونيابية متعددة”.

وفي الشأن العراقي، أعلن الاتحاد الوطني الكردي أن حكومة الإقليم الشمالي قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع حكومة بغداد فيما يتعلق بالموازنة الاتحادية .

حيث صرحت إحدى نواب الاتحاد الكردي لوكالة المعلومة مؤكدةً “حل الخلافات بين إقليم كردستان والمركز يعتمد على حسم النقاط الخلافية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.

و أضافت أن “هناك نية جادة لدى الوفد الكردي بحل جميع المشاكل العالقة ” ، مبينةً أن الطرفين اتفقا على عمل مشترك لإنهاء ما تبقى من خلافات بشان حصة الإقليم”.

و أوضحت النائبة أن الاختلافات كانت حول المادة ١١ من قانون الموازنة ، إذ كان لكرد يشترطون تضمين مخصصات 17 عاما مقابل التصويت على الموازنة .

هذا وأفادت صحيفة الصباح العراقية نقلاً عن مصدر نيابي، يوم أمس السبت، بأن قانون الموازنة المالية لعام 2021، جاهز للتصويت.

وذكرت الصباح العراقية ، أن “موازنة 2021 جاهزة للتصويت، واللجنة النيابية أكملت طباعة النسخة الأخيرة منها بانتظار انعقاد الجلسة”.

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هناك اتفاق مرتقب بين بغداد و أربيل من أجل تمرير موازنة العام الحالي ، في الساعات القليلة القادمة .

حيث نقلت المعلومة عن غياث السورجي أحد أعضاء الاتحاد قوله أن ” القوى السياسية شبه اقتنعت بتحديد نسبة كردستان بالموازنة وفقاً لما رفعته الحكومة في الموازنة ” .

