تنظيم داعش يشن هجوم على مواقع للقوات الإيرانية في البادية السورية

أقدم تنظيم داعش الإرهابي اليوم على تنفيذ هجوم مسلح، صباح اليوم الأحد، على مواقع ينتشر فيها القوات الإيرانية ضمن البادية السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش شن هجوم على منطقة “أخضر مي” ببادية الميادين الشرقية، الواقعة على الضفاف الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.

وأضافت المصادر أن هجوم تنظيم داعش الإرهابي استهدف عناصر منلواء أبو الفضل العباسالجيش الإيراني… التواجد الإيراني قانوني وأتى بطلب من الحكومة السورية الإيراني ما أسفر عن مقتل اثنين من القوات الإيرانية وجرح 7 آخرين.

كما قتل في وقت سابق ستة عناصر تابعين لـ “الحرس الثوري” الإيراني وأصيب آخرون، قبل أيام، جراء انفجار ألغام زرعها مجهولون في منطقة المجبل ببادية الميادين.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر مطلع في 12 فبراير الماضي، عن اجتماع استخبارات أمنية لعدة دول غربية مع قادة ميدانيين من تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في سوريا خلال العام الجاري.

وأكد المصدر، أنه “بحسب المعلومات الموثوقة المتوفرة، منذ بداية العام الجاري في منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة في جنوب شرقي سوريا، وكذلك في الدول المجاورة لسوريا، عُقدت سلسلة لقاءات لممثلي أجهزة كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعدد من دول المنطقة”.

وأضاف المصدر أنه تم “بحث قضايا تكثيف الهجمات على قوات الحكومة السورية والتشكيلات المسلحة الموالية لإيران، وكذلك على قواعد عسكرية روسية في سوريا”.

وكان لافتاً في تصريح المصد المطلع أن تنظيم داعش والاستخبارات الغربية: “أدرجت على قائمة الأهداف كنائس مسيحية ومساجد ودور عبادة للطوائف المختلفة”.

وتابع المصدر أنه تم الاتفاق على أنه: “ينبغي تزويد الجماعات الإرهابية بالتمويل والتقنيات والذخيرة وأنظمة الأسلحة الحديثة”.

ونوَّه المصدر إلى إن مسلحي تنظيم داعش الذين يتم نقلهم بواسطة الأمريكيين من العراق إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية غرب نهر الفرات، يخضعون لتدريب عسكري خاص تحت إشراف مدربين أميركيين، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بهم لشن غارات، على حد قوله.

وأنهى المصدر تصريحه بالقول: “ما يثير القلق بشكل خاص هو حقيقة أن الأهداف ذات الأولوية للإرهابيين الذين يتصرفون بناء على أوامر من الأجهزة الخاصة الغربية، هي، كما تم الإعلان عنه، العسكريون الروس الموجودون في سوريا”.

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