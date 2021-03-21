ختان الإناث.. مجلس الشيوخ المصري يوافق على تشديد العقوبات

أقر مجلس الشيوخ المصري، اليوم، خلال جلسته برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون تعديل العقوبات المترتبة على جريمة ختان الإناث في مصر.

ويهدف مشروع القانون بحسب ما أوضح تقرير اللجنة المشتركة للشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث في مصر.

ووصف تقرير اللجنة المشتركة ظاهرة ختان الإناث بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب المجتمع المصري، وتُعد بمثابة انتهاك لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر بشكل سلبي على أساسيات وأخلاقيات المجتمع المصري.

وشدد نواب مجلس الشيوخ المصري على تأييدهم لمشروع القانون وتشديد العقوبات من اجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها، إذ وصلت العقوبات بموجب القانون لعشرين عام، بحسب المحافظين.

وفي سياق آخر، صرَّحت النائبة المصرية أمل سلامة، في 25 يناير الفائت، عن نيتها تقديم مقترح يقضي بتعديل قانون العقوبات المصري، ورفع عقوبة الزوج المعتدي على زوجته إلى 5 ستوات.

وأشارت النائبة إلى أن التعديلات التي ستقترحها في الفترة المقبلة تهدف إلى رفع مستوى السلم الاجتماعي في المجتمع المصري وخاصة بعد ملاحظة ارتفاع حالات الاعتداء بالضرب على الزوجات الأمر الذي يهدد أمن الأسرة المصرية.

وتقضي التعديلات التي سيتقترحها سلامة على مجلس النواب برفع عقوبة الحبس للمعتدي على زوجته من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى زيادة الغرامة المالية.

أوضحت سلامة أن تعديلات قانون العقوات التي ستقترحها تراعي المادة 11 من الدستور المصري والتي نصت على كفالة الدستور لحقوق المرأة وحقها في المساواة بينها وبين الرجل في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية.

فيما تحفظت إحدى أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على هذه التعديلات المقترحة في قانون العقوبات المصري وعدَّتها مخالفة دستورية.

وأضافت العضوة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بأن البرلمان المصري ينوي في الجلسات اللاحقة مناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء مفوضية ضد التمييز.

إلى ذلك بعد رحلة علاج طويلة من أمراض المعدة رحلت الكاتبة المصرية المثيرة للجدل الدكتورة نوال السعداوي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

نوال السعداوي المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص، هي واحدة من أهم الكاتبات المصريات والعربيات.

تركت نوال السعداوي إرثاً كبيراً خلفها من كتب وأعمال ما تزال إلى اليوم تمتلك صدى واسع، وحملت في كتاباتها قضايا مهمة، وأهمها وضع المرأة فى الإسلام، وكانت تشتهر بمحاربتها لختان الإناث في مصر.

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