عبد الحميد الدبيبة يستقبل وزير الخارجية الايطالي بطرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة اليوم الاحد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، في أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع الى ليبيا

ومن المقرر أن تتضمن اجندة لقاءات رئيس الدبلوماسية الايطالية، رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، ونظيرته نجلاء المنقوش.

يشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة كان قد تسلم السبت 13 من مارس الجاري ديوان مجلس الوزراء في طرابلس ليصبح مقرا لحكومته، وذلك بعد منحه الثقة من البرلمان الليبي في الـ10 من الشهر نفسه، بأغلبة 132 صوتا من أصل 188.

جدير بالذكر أن الدبيبة قد تم اختياره لرئاسة الحكومة خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، وذلك من أجل تكوين حكومة مؤقتة تكون مهمتها الأولى الإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام البرلمان في مدينة طبرق التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

هذا ومن المفترض أن تتولى حكومة الدبيبة السلطة التنفيذية في البلاد، على أن تحل مكان السلطة حكومة الوفاق، التي يقودها فايز السراج، وفقاً لما أورد “فرانس 24”.

وفي وقت سابق، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قراره الأول، حيث طالب المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها.

واستبق الدبيبة بهذا القرار احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة، بحسب “العربية”.

هذا وقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنيةبإيقاف حركة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها إلى حين صدور قرار يلغي هدا القرار، فيما استثني الدبيبة المصروفات المتعلقة بالباب الأول من الميزانية.

ويأتي هدا القرار بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، حرصاً على منها للحفاظ على المال العام، فضلاً عن تلافي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة، دون وجه حق.

ومن جهته علق رئيس لجنة السيولة بالبنك المركزي ببنغازي، رمزي الآغا، بأن القرار احترازي، ويعتبر محاولة من الدبيبة لمنع أي إهدار للمال العام.

وفي سياق آخر، كشف الجيش الليبي عن تنفيذه عملية نوعية استهدفت أحد قادة “داعش”في مدينة “أوباري” جنوب البلاد.

حيث أوضح أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، أن العملية استهدفت القيادي الداعشي، محمد ميلود “أبو عمر”، بحسب “العربية”.

وأضاف المسماري “هذا العنصر الخطير بات في قبضة القوات المسلحة الليبية“.

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