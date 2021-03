النفط السودانية..تحديث خارطة المربعات النفطية تمهيدا للاستثمار العالمي

كشفت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن تحديث خارطة المربعات النفطية المنتجة الخالية بالسودان تمهيداً لطرحها للاستثمار العالمي وفق توجه الوزارة في تبني سياسات وإجراءات فاعلة فى مجال الترويج

45و وتابعت النفط السودانية إن جذب المستثمرين للعمل في المربعات النفطية والفرص الاستثمارية المتاحة،لاسيما بعد إنتهاء أمد بعض اتفاقيات المربعات النفطية وأيلولتها بالكامل للدولة.

وأصبحت بذلك جملة المربعات النفطية بالسودان (26) مربعا منها (5) مربعات بحرية تغطي المياه الاقليمية والمناطق الساحلية للسودان في البحر الأحمر،و(21) مربعا بريا تشمل ولايات السودان المختلفة .

وقال رئيس قسم الترويج بالادارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي المهندس محمد عبدالغني عوض، إن عملية التقسيم تمت بطريقة علمية ووفق الأسس المتبعة في تقسيم المربعات من أهمها اعتبارات الأحواض الرسوبية التي تحتوي على الاحتياطات النفطية والأعمال النفطية التي تمت في المربعات.

وجاء التقسيم ورسم الخريطة وفقاً للنظم وأعمال التخريط المساحية المتعارف عليها عالمياً وارتكزت في مرجعيتها على الكثير من التجارب السابقة والعالمية في هذا المجال.

وأشارالمهندس محمد عبدالغني إلى أن هذه المربعات تضم مناطق تطويرية منتجة وأخرى استكشافية واعدة، مؤكداً طرح جميع المربعات للاستثمار الخالية منها والمنتجة بعد أن تم تحديثها لجذب كبرى الشركات العالمية في مجال النفط والغاز ذات القدرات المالية والفنية العالية للاستفادة من الفرص المتاحة بعد أن تحلل السودان من القيود الدولية.

الجدير بالذكر أن المربعات المنتجة في الوقت الحالي تتركز في مناطق حوض المجلد حيث أن بها (11) مربعا نفطيا تشمل أغلب مناطق الإنتاج والاحتياطي النفطي المكتشف، وتمت إعادة التقسيم في بعض مربعاتها، بالإضافة إلى مربع (25) في حوض ملوط ، وكذلك إعادة تقسيم مربعات البحر الأحمر ، فيما تكاملت الخارطة ببقية المربعات في شمال ووسط السودان.

كشفت وزارة الطاقة والنفط في السودان، عن عودة مصفاة الجيلي للبترول إلى العمل الخميس المقبل بعد اكتمال أعمال الصيانة.

وأوضحت وزارة الطاقة والنفط، على لسان وكيلها، حامد سليمان، أن المصفاة كان من المفترض أن تعود للعمل في الأول من مارس، إلا أن سوء الأحوال الجوية على حد قوله، حال دون ذلك، بحسب ما أورد “الصحية”.

حيث قال حامد “المصفاة ستبدأ عملها في الرابع من مارس بعد تأخير يومين بسبب الأحوال الجويّة”.

مبشراً بتخفيف حدة قطوعات الكهرباء، قائلاً: “المحطات الكهربائية الحرارية ستعمل على تغذية الشبكة القومية بأكثر من 300 ميقاواط”.

وفي السياق كشف وزير الطاقة في السودان، جادين علي حسن، منتصف شهر فبراير المنصرم، عن وضعهم خطة جديدة يجري العمل على تنفيذها في وقت مبكر لمجابهةقطوعات الكهرباءفي فصل الصيف.

كما صرح وزير الطاقة في السودان، موضحاً أن الخطة تتمثل في صيانة المحطات الحرارية المعطلة لزيادة الانتاج من التوليد الحراري، بحسب “باج نيوز”.

وقد قال جادين ” سنواجه هذا العام صيفًا بدون قطوعات”، مضيفاً ” ما يحدث الآن من قطوعات في الكهرباءغير مرضي لنا”.

The post النفط السودانية..تحديث خارطة المربعات النفطية تمهيدا للاستثمار العالمي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ