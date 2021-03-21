مع تزايد الإصابات.. فلسطين تبدأ التطعيم ضد كورونا

بدأت السلطة الفلسطينية، الأحد، تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بعد حصولها على الدفعة الأولى من اللقاحات عبر آلية “كوفاكس” العالمية في محاولة لاحتواء الارتفاع المطرد مع تزايد في أعداد الإصابات.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن المرحلة الأولى من حملة التطعيمات مع تزايد الإصابات تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً ومرضى الكلى، كما سيتم استكمال عملية تطعيم الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح في وقت سابق.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأحد، تسجيل‭‭2247‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭21‬‬ وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل‭307‬‬ إصابات من مجمل الإصابات الجديدة.

وتخضع الضفة الغربية لإغلاق جزئي من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق كلي يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت الحكومة استمرار تعطيل المدارس حتى 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 251669 إصابة منذ بدأت الجائحة، مع تعافي 224669 ووفاة 2677.

أعلنت الحكومة الفلسطينية انها ستبدأ بتطبيق حظر شامل في البلاد ابتداءً من يوم غد الاثنين لمدة 5 أيام ، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .

حيث أعلن إبراهيم ملحم ،الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أن تم إقرار إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتباراً من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام ، وفقاً للمملكة .

و أكد ملحم أن ” الإغلاق سيشمل جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق” .

إضافة إلى “إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها، واتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط”.

و أوضح إبراهيم أنه “سيتم استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم”.

هذا و أبقت الحكومة على عمل “خدمات البلدية والطوارئ لخدمة المواطنين”، و”تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص“.

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ،كمال الشخرة، إن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدا، و نسبة الاشغال في المستشفيات بلغت 100%.

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