هجوم مسلح على جامعي الكمأ يوقع قتلى في ريف حمص

نفذت مجموعة مجهولة هجوم مسلح على مجموعة من العمال كانوا يجمعون الكمأة (الفقع أو الفطر البري) على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وحمص وسط سوريا.

أدى الهجوم المسلح إلى وقوع 3 قتلى من عائلة واحدة وإصابة آخرين ونقلت وسائل إعلام سورية أن المجموعة كانت تجمع الكمأ شرق البلعاس في ريف السلمية، حين تعرضوا لهجوم مسلح من مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية.

ولم ترد معلومات أكيدة عن الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن بعض الوسائل رجحت أن يكون منفذوا الهجوم يتبعون لتنظيم داعش الإرهابي الذي عاد ليكثف نشاطه في البادية السورية منذ أشهر، بحسب أوقات الشام.

وتكررت في الآونة الأخير حوادث انفجار ألغام من مخلفات الحرب، ذهب ضحيتها عاملون في جمع أنواع من الكمأ مرتفعة الثمن.

وشهد ريف السلمية العديد من حوادث انفجار الألغام المزروعة من قبل المجموعات المسلحة في البادية السورية قبل انسحابها، أدت إلى مقتل العديد من عمال جمع الكمأة السوريين.

إذ أن الأهالي في مثل هذه الفترة من السنة يتجهون إلى الأراضي الصحراوية بعد ليلة برق ورعد لجمع ما خلَّفته الليلة السابقة من الكمأة في الأراضي، بهدف أكلها وبيعها.

أدى انفجار ألغام أرضية من مخلفات الجماعات المسلحة، في محافظة حماة، قرية رسم الأحمر بريف السلمية، في 7 مارس الجاري، إلى مقتل مدنيين وإصابة العشرات منهم.

وكشف مصدر في قيادة شرطة حماة، أنه تم انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين بسيارتين، أثناء جمع “الكمأة” في أراض تابعة لقرية رسم الأحمر بالريف الشرقي لمحافظة حماة ، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة حوالي 20 آخرين.

وكان قد أقدم تنظيم داعش الإرهابي اليوم على تنفيذ هجوم مسلح، صباح اليوم الأحد، على مواقع ينتشر فيها القوات الإيرانية ضمن البادية السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش شن هجوم على منطقة “أخضر مي” ببادية الميادين الشرقية، الواقعة على الضفاف الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.

وأضافت المصادر أن هجوم تنظيم داعش الإرهابي استهدف عناصر منلواء أبو الفضل العباس الإيراني ما أسفر عن مقتل اثنين من القوات الإيرانية وجرح 7 آخرين.

كما قتل في وقت سابق ستة عناصر تابعين لـ “الحرس الثوري” الإيراني وأصيب آخرون، قبل أيام، جراء انفجار ألغام زرعها مجهولون في منطقة المجبل ببادية الميادين”.

