جمهورية القرم الروسية تفتح أبوابها للسياح السوريين

أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية غيورغي مورادوف استمرار التعاون التجاري مع سورية رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

5وقال مورادوف الممثل الدائم في جمهورية القرم الروسية : هناك اجتماع مرتقب للجنة الحكومية الروسية- السورية وتم إعداد اتفاق تعاون بين القرم وسورية في قطاع السياحة ما يسمح للسياح السوريين بزيارة منتجعات القرم وبعد تحسن الوضع في سورية واستقراره سيتوجه أهالي القرم إلى هناك لقضاء إجازة.

وأكد أن سورية هي الشريك الأول لشبه جزيرة القرم، مشيراً إلى إنشاء بيت التجارة بين البلدين وأن الخطوة التالية هي إنشاء شركة شحن القرم سورية.

وأشار مورادوف إلى أن سورية تتعرض لإجراءات قسرية ظالمة تخشاها العديد من الكيانات التجارية، وقال: طريق شبه جزيرة القرم مفتوحة ونحن لا نخشى شيئاً.

ووقعت سورية وجمهورية القرم الروسية في آب 2019 اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورتها لـ61 في مجالات إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص وتبادل المشاركات في المعارض.

عاد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، نحو 50 شخص من اللاجئين السوريين إلى بلادهم قادمين من لبنان، ليتخطى إجمالي العائدين إلى سوريا منذ 2018، الـ(650) ألف لاجئ.

وبحسب مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، الذي قال اليوم: إنه “خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عاد 48 لاجئاً (منهم 15 امرأة و25 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين”، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

فيما لم يسجل معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئ، وفقاً لبيانات المركز الروسي.

وبحسب إحصائيات مركز المصالحة الروسي، فإنه ومنذ عام 2018، عاد إلى سوريا 650 ألف و348 شخص، معظمهم جاؤوا من الأردن بنحو 395 ألف ومن لبنان بحوالي 250 ألف لاجئ، ليبقى هناك حوالي 6.74 مليون لاجئاً سورياً، نصفهم في تركيا.

وفي سياق متصل، قال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي المشرفية، أمس الجمعة، إنه حصل على ضمانات أثناء زيارته لدمشق، تؤكد استعداد الحكومة السورية للعمل مع لبنان لعودة كريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم.

وبيّن المشرفية انه أطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج لقاءاته في زيارته لسوريا، أن “النقاشات التي أجراها مع المسؤولين السوريين خلال زيارته كانت أكثر من إيجابية ومشجعة جدا”.

وأشار الوزير اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إلى أن “جميع الوزراء الذين التقاهم أعربوا عن استعدادهم الكامل للعمل مع لبنان على تفعيل ملف عودة النازحين”.

The post جمهورية القرم الروسية تفتح أبوابها للسياح السوريين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ