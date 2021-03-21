الجيش اليمني يبسط سيطرته على منطقة كاملة جنوب تعز

صرَّح الجيش اليمني اليوم الأحد، أنه تمكن من بسط سيطرته على منطقة الأحكوم بشكل كامل بعد السيطرة على 5 مواقع جديدة في جبهة الأحكوم وحيفان جنوب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري: “إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله والكعاوش ومعهد أبو أيوب والتقدم صوب بقية المواقع عقب معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي وكبدتها خسائر فادحة”، بحسب العربية.

وأوضح المصدر” أن ميليشيا الحوثي كانت تستخدم هذه المواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه عدد من المديريات”.

وكانت نتيجة الاشتباكات بين الجيش اليمني وعناصر الحوثي قتل ستة عناصر من الحوثيين وإصابة آخرين خلال الاشتباك على جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز.

وتأتي عملية التحرير في إطار العملية العسكرية المشتركة بين محور طور الباحة ومحور تعز واستكمالاً لخطة تحرير جبهة حيفان والصلو والقبيطة وصولاً إلى الراهدة في محافظة تعز.

وكان قد أعلن أعلن الجيش اليمني في 14 مارس الجاري، عن أسر فصيل كامل من جماعة أنصار الله (الحوثيين) خلال مواجهاته مع الجماعة في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة في اليمن.

وصرَّح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، بأنه تم أسر 18 عنصر من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب وأن أغلبهم من الأطفال.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله، ومقتل 5 عناصر من الجماعة كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح المسؤول في الجيش اليمني المعارك لا تزال جارية، وسط تقدّم لقوات الجيش اليمني وفرار ميليشيا الحوثي من الجبهات.

فيما أعلن الجيش اليمني اليوم عن تحريره لمنطقة بني حسن، بعد اشتباكات أدت إلى تدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله ومقتل العشرات من عناصرها.

كشف الجيش اليمني في 11 مارس الجاري، عن استعادته لمواقع جديدة من سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعد المعارك الدائرة بينهما على مدار أسبوعين في محافظة تعز اليمنية.

وأكد الجيش اليمني أن “قوات الجيش سيطرت على جبل الزهيب بعد تحرير منطقة الطوير الأعلى بمديرية مقبنة غربي تعز والتحمت بجبهة الكَدحة بشكل كامل”.

وأردف أن “الجيش حرر صباح اليوم جبل غباري الاستراتيجي في مديرية الوازعية المطل على منطقة البَرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي”.

وأشار إلى “سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين خلال المعارك”.

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