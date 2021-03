هل تغني هيفا وهبي في دمشق بعد غياب طويل ؟

جرت العادة فإن عدد من الفنانين اللبنانيين يصبحون مصدراً للأخبار على بعض الصفحات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي كالخبر هل تغني هيفا وهبي في سوريا .

آخر ما حرر، هو انتشار خبر هل تغني الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في أحد فنادق دمشق المصنف خمس نجوم، لتعود إلى مسارح سورية بعد غياب.

ولدى البحث والتمحيص لم نجد أي فندق أو نادي يجهز لأي حفل، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

ويأتي هذا الخبر بعد يومين على إشاعة إقامة حفل لوائل كفوري في دمشق أيضاً، قبل أن ينفي موقعنا هذا الخبر.

ويشار إلى أن كثير من الفنانين اللبنانيين غنوا في دمشق خلال سنوات الحرب منهم عاصي الحلاني وملحم زين وجاد شويري وأيمن زبيب ومعين شريف وآخرون.

وقال أحمد الفيشاوي خلال استضافته في برنامج “ليلة خميس”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” إنه يعرف هيفاء وهبي منذ فترة طويلة ويحبها جدا، لكنه لاحظ شيئا غير متوقع وغريبا فيها.

وأشار الفيشاوي إلى أنه لاحظ طوال فترة عمله مع هيفاء وهبي في فيلم “أشباح أوروبا” أنها لا تطلب رؤية نفسها في المرآة بعد فترات عمل طويلة تصل إلى 6 ساعات متواصلة.

وتابع أن هيفاء وهبي تفضل التركيز في المقابل على دورها وتمثيلها، وحتى لو كانت تشعر بتعب أو إرهاق لا تتحدث عن ذلك.

ومن المنتظر طرح فيلم “أشباح أوروبا” خلال الفترة المقبلةـ بعد الانتهاء من تصويره العام الماضي، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، ويشارك في بطولته كل من هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وباسم سمرة كضيف شرف.

من ناحية أخرى، تطرق أحمد الفيشاوي في برنامج “ليلة خميس” عن أحدث أغانيه المنتظرة “نمبر 2″، التي ينتقد فيها الفنان المصري، محمد رمضان، بشكل كوميدي وساخر.

وأكد الفيشاوي في البداية أن فكرة “نمبر 1” في مجال الفن تكون مواسم وليست متواجدة طوال وقت، وتابع موضحا أنه يسخر في الأغنية، وبقول من خلالها إنه تاني شخص مرغوب من الناس، كما أكد أن أغنيته “نمبر 2” تحمل هجوما لاذعا يصل إلى “ضرب نار”، بحسب ما أكده لمقدمة البرنامج.

حصدت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي آلاف المشاهدات في وقت قصير جداً “بساعات” بعد أن نشرت فيديو لها تقلد فيه أمها.

وقد أثار الفيديو الذي نشرته ابنة هيفاءهتمام جميع متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بحسب وكالة سبوتنيك.

شاركت زينب فياض فيديو على حسابها في انستغرام وظهرت فيه مع دانيلا ابنتها، وكانتا تغنيان اغنية لحمادة نشواتي، واشاد المتابعين بأن صوتها يشبه صوت أمها.

وأضاف بعض المتابعين أنها تقلد حركات هيفاء وهبة وأن ملامحا جداً قريبة منها.

الفيديو حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة بحدود 350 ألف مشاهدة حتى الساعة، بعد مرور ثمان ساعات على نشره على انستغرام.

زينب فياض علقت بقولها :”هل اشتقتوا إلى فقرة “أنا ودانييلا”، شوفوا حركاتها بس نوتيلا وسكر محلي محطوط على كريمة وكل شيء حلو في حياتي”.

