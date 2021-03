محمد بن زايد يُعايد والدته بعيد الأم على طريقته الخاصة

هنأ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدته وجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم على طريقته الخاصة.

إذ نشر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اليوم على حسابه الرسمي على تويتر تغريدة وأرفقها بصورة تجمعه بوالدته وهو يركع أمامها مبتسماً.

وعلَّق محمد بن زايد على الصورة قائلاً: “أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة”.

وأردف ولي العهد: “تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها.. تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة”، سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، تصدر اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي، في 11 مارس الجاري، قائمة التريند على موقع تويتر، وذلك في يوم ميلاده، إذ عايده المتابعون، معبرين له “عن حبهم وأمنياتهم ببقائه سندا للإمارات وشعبها”.

وأشار عدد من المغردون إن يوم ميلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، هو يوم فرح لكل الإماراتيين، فهو يعتبر مصدر للعز والفخر للبلاد.

كما نشروا صورا له في مراحل عمرية مختلفة، وأرفقوها “بعبارات الحب والأمنيات له بالصحة والسعادة ودوام العز والقوة”.

الجدير بالذكر أن بن زايد آل نهيان، أكمل دراسته في المملكة المتحدة تحديداً في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية حيث تخرج منها عام 1979.

و تلقى الشيخ محمد ولي عهد أبو ظبي تدريبه على سلاح المدرعات والطيران العمودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية، ويظهر في بعض الصور خلال مرحلة الشباب في بعض المناطق في لندن.

و أكمل الشيخ دراسته من خلال دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ليشغل بعدها عدد من المناصب في القوات المسلحة الإماراتية.

كما شغل مناصب عدة في القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط في الحرس الأميري- قوات النخبة في دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا.

وكان قد أعلن باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، في كتابه الجديد الذي نشره مؤخراً تحت عنوان “الأرض الموعودة”، أن أذكى زعيم في منطقة الخليج ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

