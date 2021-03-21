طرابلس .. مغادرة 120 مرتزقًا سوريًا من مطار معيتيقة إلى تركيا

طرابلس 21 مارس 2021 (وال)- كشف مصدر مطلع داخل مطار معتيقة بمدينة طرابلس اليوم الأحد، عن مغادرة طائرة نقل عسكرية في طريقها لتركيا وعلى متنها 120 مرتزقًا سوريًا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لــ “سكاي نيوز عربية”، أن المطار تسلم بالفعل جدول رحلات لطائرات تركية وليبية ستقل أكثر من 1000 مرتزق خلال أسبوع واحد.

وأوضح المصدر أن 120 عنصرًا حضروا صباح الأحد للمطار في عربات عسكرية، حيث تم وضعهم في إحدى القاعات الجانبية البعيدة عن صالات الركاب ومن ثم تم ترحيلهم على متن الطائرة العسكرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطائرة في طريقها الآن لمطار يقع في إحدى المدن التركية الحدودية مع سوريا، تمهيدًا لنقلهم لمدينة عفرين التي تسيطر عليها ميليشيات موالية لأنقرة. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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