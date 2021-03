توسيع عمليات التطعيم ضد كورونا في السعودية والإمارات

أعلنت السعودية والإمارات أمس (الأحد) توسيع نطاق عمليات التطعيم من كوفيد – 19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر في وقت تسارع فيه دول منطقة الخليج العربية للسيطرة على تفشي المرض.

وقالت الرياض إن وزارة الصحة ستبدأ في عمليات التطعيم للسكان ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر بلقاح فايزر، ومن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر من المواطنين والمقيمين بلقاح أسترازينيكا. وكان مجلس الوزراء السعودي قال، أول من أمس السبت، إن نحو ثلاثة ملايين جرعة لقاح وُزعت على 500 مركز للتطعيم.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق «صحتي».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6609 حالات. وأشارت الوزارة في بيان صحافي أمس إلى تسجيل 367 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 385 ألفاً و20 حالة. كما لفتت إلى تسجيل 277 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 374 ألفاً و412 حالة.

وفي الإمارات أيضاً، تسارعت وتيرة طرح اللقاحات، وهي في المرتبة الثانية عالمياً بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

وجاء في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر من مساء أول من أمس السبت أن وزارة الصحة في الإمارات حثت جميع المواطنين والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر على التسجيل اعتباراً من أمس الأحد للتطعيم من فيروس كورونا. وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي بعد تطعيم 73 في المائة من الإماراتيين والمقيمين والمصابين بأمراض مزمنة. وتوفر الإمارات أربعة أنواع من اللقاحات بالمجان.

وكانت الإصابات اليومية بكورونا في الإمارات ارتفعت إلى نحو أربعة آلاف في أواخر يناير (كانون الثاني) من قرابة 600 في سبتمبر (أيلول) بعدما فتحت دبي أبوابها للزوار خلال ذروة موسمها السياحي في الشتاء.

وتراجع ذلك المعدل مع تشديد السلطات القيود في الأماكن العامة لكن لم تصل بالإجراءات الاحترازية إلى حد العزل العام. وخففت بعض القيود منذ ذلك الحين لكن وضع الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي لا يزال إلزامياً.

وكانت الإمارات، التي لا تقدم تفصيلاً بإصابات أي من إماراتها السبع أو وفياتها، قد سجلت يوم السبت 2013 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع مجمل الإصابات لديها إلى 438638 والوفيات إلى 1433.

