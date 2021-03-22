انتخابات الكونغو برازافيل.. وفاة مرشح المعارضة مع بدء فرز النتائج

توفي مرشّح المعارضة في انتخابات الكونغو برازافيل غاي بريس بارفيت كوليلاس جرّاء إصابته بكوفيد-19 فيما تظهر نتائج الفرز تقدمه.

وكان بريس في طريقه إلى فرنسا لتلقي العلاج، وفق ما أفاد مدير حملته الانتخابية لموقع فرانس برس اليوم الاثنين.

وصرّح كريستيان كير رودريغ ماياندا أن مرشّح المعارضة الأبرز “توفي على متن الطائرة الطبية التي قدمت لنقله من برازافيل بعد ظهر الأحد”، يوم الانتخابات الرئاسية.

وتابع “سنواصل فرز الأصوات. وكان بريس يتصدر النتائج في عدة مناطق”، داعيا أنصار كوليلاس للتجمّع صباح الاثنين.

وتأكدت إصابة المرشح بكوفيد-19 بعد ظهر الجمعة ولم يتمكن من حضور آخر تجمع انتخابي له في برازافيل.

وقبل ساعات من بدء الاقتراع، نشر تسجيلا مصورا قال فيه إنه “يصارع الموت”.

وبرز المعارض التاريخي كوليلاس (60 عاما) كالخصم الفعلي الوحيد في وجه الرئيس دينيس ساسو نغيسو البالغ 77 عاما.

قضى 36 منها في السلطة والذي يسعى للفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى للانتخابات. ويتوقع أن يستغرق صدور النتائج عدة أيام.

توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع، يوم أمس الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكونغو برازافيل من المرجح أن تعطي الرئيس دينيس ساسو نجوسو ولاية جديدة .

ومع بقائه لأكثر من 35 عاما في السلطة، يعد نجوسو، 77 عاما، واحدا من الرؤساء الأكثر بقاء في السلطة في إفريقيا، ما منحه لقب (الإمبراطور). و