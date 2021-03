وزير الصحة التونسي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، تطعيم الجرعة الأولى من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، 2021 إلى المركز الجهوي للتلقيح بأريانة.

وذكرت وزارة الصحة في موقعها على “فيسبوك” أنّ وزير الصحة التونسي:” قام في وقت سابق بالتسجيل على منظومة evax.tn المخصصة لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقّي اللقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ”.

كما وعبر الوزير عن تقديره لجهود المبذولة من كافة الطواقم الصحية الساهرة كامل أيام الأسبوع بمختلف جهات البلاد على حسن سير عملية التلقيح في البلاد.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان لها انها بدأت صباح اول امس السبت بحملة اللقاحات الأولى ” سبوتنيك ” من نوعها في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد .

حيث انطلقت الحملة من المستشفى الميداني بقبة المنزه في العاصمة التونسية ، إذ تم تطعيم الكادر الطبي من أطباء و ممرضين ، و ذلك بعد وصول أول دفعة من اللقاح الروسي ، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية

أزمة إقتصادية خانقة تواجه تونس في ظل جائحة كورونا

حسب توقعات شركة بحوث إقتصادية Capital economics، ينتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس، إلى 105% بحلول عام 2025 ، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.

كما يواجه قطاع السياحة التونسي التحديات أمام جائحة فيروس كورونا، وتعيش تونس حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

في الوقت الذي كانت للقيود التي اتخذتها الحكومة التونسية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا ، عواقب وخيمة على قطاع السياحة، والذي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، الأمر الذي وضع صناع القرار في حالة صعبة للمضي قدما في التقشف المالي المطلوب.

وعلى أثر ذلك، كانت الحكومة التونسية من بين أكثر الاقتصادات تضررًا من أزمة كورونا ، حيث انكمش الاقتصاد التونسي 8.8% العام الماضي، ليسجل بذلك واحدا من أكبر الانكماشات الاقتصادية في العالم.

حيث اتسع عجز الموازنة اتسع من 5% في المتوسط خلال العقد الماضي، إلى ما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

