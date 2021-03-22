قيمة الليرة التركية تنخفض بشكل كبير ومفاجئ أمام الدولار

سجلت قيمة الليرة التركية اليوم، الاثنين 22 من آذار، انخفاضًا مفاجئًا في قيمتها أمام الدولار.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد صباح اليوم 7.91 ليرة ، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار العملات.

وكان سعر الصرف وصل خلال الساعات الماضية من اليوم إلى 8.47 ليرة أمام الدولار الواحد.

مع افتتاح الأسواق الآسيوية، وتُعتبر هذه أعلى قيمة يسجلها الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب “doviz“.

وكان سعر الدولار الأسبوع الماضي أغلق بقيمة 7.21 ليرة تركية للدولار الواحد، أي إن سعر الصرف ارتفع بنسبة تُقدر بـ 16%.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أقال حاكم المصرف المركزي التركي على أثر تدهور قيمة الليرة التركية.

ناجي آغبال، من منصبه السبت، 20 من آذار الحالي، بعد نحو أربعة أشهر على تعيينه، وعيّن قي مكانه البروفيسور شهاب قافجي أوغلو.

وجاء ذلك بعد يوم من رفع المركزي التركي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع من 17% إلى 19%.

وكان أردوغان دعا إلى خفض أسعار الفائدة سابقًا، والتخلي عن النظرية الاقتصادية الراسخة القائلة.

إن “المعدلات المرتفعة يمكن أن تكبح التضخم”، واصفًا أسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم بـ “مثلث الشيطان”.

صرح وزير المالية التركي، لطفي إيلفان، اليوم، الاثنين قائلًا، إن الحفاظ على آلية السوق الحرة.

ونظام التبادل الحر سيستمر بحزم حتى يُحقق انخفاضًا دائمًا في التضخم، بحسب ما نقله موقع “cnn” التركي.

وأوضح إيلفان، أن المتطلبات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي هي استقرار قيمة الليرة التركية والأسعار والاستقرار المالي بشكل عام.

وبدون استقرار بها لا يمكن تحقيق نمو قوي وعالي الجودة ومستدام.

وقال إن الحفاظ على إطار السياسة التي تُطبق في إعطاء الأولوية لمسألة التضخم سيستمر، حتى يتحقق الانخفاض الدائم.

كما أكد على مواصلة تنفيذ السياسات المالية المتبعة، لدعم الاستقرار في الأسعار بطريقة تكمل السياسة النقدية.

وقال إن مجموعة الإجراءات المدرجة في حزمة الإصلاح ستعمل على تعزيز الأسس الهيكلية، وزيادة المقاومة للصدمات المحتملة.