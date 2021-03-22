الحكومة الصينية تقدم 250 الف جرعة من اللقاح للسودان

قدمت الحكومة الصينية منحة بعدد 250 الف جرعة من اللقاح تصل الخرطوم يوم 26 مارس الجاري على متن طائرة عسكرية،وذلك استجابة لطلب البعثة الدبلوماسية السودانية في الصين بمد السودان باللقاح الصيني لمجابهة الجائحة.

ومن جانبة،أكد رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بالعاصمة الصينية بكين السفير د. جعفر كرار أحمد لـ(السوداني) استجابة الحكومة الصينية لطلب البعثة في تقديم اللقاح للسودان.

وأعرب رئيس البعثة عن امتنانه للحكومة الصينية ، والعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين ابلغته استعدادها لتقديم المزيد من الدفعات متى ما تم الطلب.

أعرب عدد من المواطنين السودانيين عن استيائهم من الأزمة المتكررة لندرة العديد من المحاليل الطبية فضلًا عن ارتفاع أسعار الدواء بصورة كبيرة.

وأجمعت شهادات السودانيين، أن المواطنين السودانيين يعيشون أزمة دواء حادة، وأن حياة العديد من المرضى أصبحت في خطر، حسبما أفاد موقع قناة (الجزيرة مباشر).

وقال المواطن فارس الحويرص إن الحصول على الدواء مهما يكن نوع المرض أصبح بالأمر الصعب ولم يعد في متناول يد المريض. وعرضَ روشتة دوائية وقال إنه يضطر أحياناً لإرسالها خارج السودان من أجل جلب الدواء منها.

واستعرضت الصيدلانية سارة بدوي حجم الأزمة بشقيها على صعيد ارتفاع أسعار الدواء وندرتها، معلنةً اختفاء الأدوية المنقذة لحياة المريض كـ (الأنسولين) وحقن الجلطات والسيولة وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن هذه الندرة في الأدوية دعت الصيادلة لتنفيذ إضرابٍ بداية مارس الماضي إلا أنهم لم يصلوا عبره لنتيجة إيجابية على الرغم من منطقية مطالبهم.

وربطت في ختام حديثها ارتفاع أسعار الدواء بحسب ما يتداول بالدولار الذي تتذبذب أسعاره بحسب السوق الموازي ما يؤدي لعدم استقرارها على سعر واحد.

واشتكى مواطن آخر من ارتفاع متزايد لما كان يتناوله من دواء بشكل مستمر، مؤكدا أن معظم الأدوية الآن هي بديلة وليست لشركات أصلية متخصصة في تصنيع الدواء، وحتى الأدوية البديلة تواجههم فيه صعوبة.

وكان وزير الصحة الاتحادي السوداني، د. عمر النجيب قد أكد عن مساعٍ الوزارة لتوفير الدواء لستة أشهر قادمة، بالإضافة إلى حل جميع مشاكل الدواء وسداد المديونيات.

وأعلن الوزير عن التزامة بتوفير الدعم اللازم للامدادات الطبية لتلافي تكرار ازمة نقص في الدواء وانعدامه.

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