سد النهضة لماذا لم تقبل اثيوبيا الوساطة الرباعية من اجل الوصول الى اتفاق يرضي الدول؟

دعا البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية دولة اثيوبيا الى قبول الوساطة الرباعية للوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة وقانوني يرضي الدول الثلاثة.

واشار خلال حديثه اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2021 تحت شعار: ( تثمين المياه ) بمباني الوزارة الى أهمية الوساطة الرباعية في تقريب وجهات النظر.

معربا عن دهشته من اعتراض اثيوبيا للوساطة الرباعية التي تضم الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وامريكا والاتحاد الأفريقي، مبينا ان السودان منذ العام الماضي قد طالب إعطاء فرصة لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر ولكن دولة اثيوبيا رفضت هذا المقترح.

وتحدث الوزير حول استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بادارة الموارد المائية مشيرا لجهود الوزارة في حصاد المياه، مبينا ان عمليات الصيانة جارية حاليا بسد بوط الذي انهار مؤخرا لتوفير المياه لأهالي المنطقة.

واوضح ان وزارة الري حريصة على توفير مياه الري للزراعة عبر تأهيل قنوات الري بالمشاريع المختلفة، مؤكداً على اهمية زيادة رسوم المياه والبالغة حاليا 1% من تكلفة الفدان لتحسين تشغيل مياه الزراعة.

وتحدث في الاحتفال الاستاذ عبد القادر عابدين مسؤول برامج العلوم والتقانة بمكتب اليونسكو الخرطوم حول دعم المنظمة للشبكة السودانية للمياه والمركز الإقليمي لحصاد المياه

مضيفاً ان هناك مشاركات من قبل اليونسكو في دبلوماسية المياه وستنعقد ورشة اقيلمية حول الدبلوماسية في المياه في الفترة القادمة لتعزيز المكاسب للسودان في المنطقة.

اليونسكو

واشار الى اهتمام وزارة الري والموارد المائية ومكتب اليونسكو الخرطوم واللجنة الوطنية لليونسكو وشركاء الامم المتحدة باحتفال السودان باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 2021، مؤكدا اهمية التعاون بين الشركاء بالسودان لتعزيز ادارة موارد المياه.

ويجيء الاحتفال بتنظيم من وزارة الري والموارد المائية بالتعاون مع منظمة اليونسكو مكتب الخرطوم ومنظمة اليونسيف واللجنة الوطنية للتربية و العلوم والثقافة والبنك الدولي

والأمم المتحدة للبيئة وبرلمان الشباب للمياه ويستمر البرنامج حتى الساعة الواحدة ظهرا بمباني وزارة الري و الموارد المائية بالإضافة إلى برامج مصاحبة للشباب وتعليمية بالمدارس والولايات

وينتظر السودان ومصر الرد من اثيوبيا بخصوص التفاوض مع الوساطة الرباعية التي ايدها السودان ومصر وتشير التقارير السابقة والاخبار التي مضت ان اثيوبيا نسبة قبولها قليلة بالوساطة .