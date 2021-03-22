السودان .. يبحث عن الحلول لازمة صادر المواشي الى السعودية

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي، حل العقبات والمشاكل التي تواجه صادرات الثروة الحيوانية الى المملكة العربيه السعودية.

وتعهد لدى لقائه مع إدارة المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة ومديري المحاجر بالولايات على تذليل العقبات التي تواجه المحاجر، ووعد بتأهيل كافة البنيات التحتية للمحاجر والمسالخ.

من جانبه قال دكتور محمد يوسف مدير الادارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم، لقد طرحنا كل القضايا والمشاكل التى تواجه المحاجر على مستوى السودان والاحتياجات، وقد وعد الوزير بحلها، وقال هناك دعم مباشر لتأهيل المحاجر بالبلاد .

شحنة

وقبل أسبوع وافقت السلطات السعودية أخيرا على دخول وإنزال شحنة باخرة المواشي السودانية (ليلى جي ) قوامها (14,564) رأسا من الضأن وعدد (33) رأسا من الجمال بميناء جدة .

وتأتي الموافقة على الشحنة المذكورة بعد إرجاع السلطات السعودية شحنتي صادر منذ صدور قرارها الأخير بالموافقة على استئناف صادر المواشي السودانية في الخامس والعشرين من يناير الماضي ، آخرها الباخرة (البركة 7).

وأكد مدير الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي د. حامد بن تركي الحربي عدم ممانعته على إنزال الشحنة بعد أن تم التأكد من سلامتها عبر الفحوصات الإكلينيكية والمخبرية التي

أجريت للمواشي ، ووجه مدير ميناء جدة بحجرها بمزرعة التاجر لاستكمال التحصينات اللازمة وقال مالك الشحنة ،المصدر خالد محمد محمد خير لـ(السوداني) إن تحجير المواشي وتحقينها

استغرق شهرا كاملا بمحجر عشي الدولي للصادرات وصولا للاشتراطات الصحية والبيطرية الدولية واشتراطات السلطات السعودية ، مؤكدا أن نسبة مناعتها تجاوزت الـ(81)% ، اي ضعف

المطلوبات السعودية المحددة بنسبة (40%).