البتانوني: ظهور الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر

حذر محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، من بدء ظهور الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر، موجها بضرورة اخد الحيطة والحذر واتباع التدابير الوقائية.

وجاء ذلك خلال في مداخلة للأستاذ البتانوني،ببرنامج “المواجهة”، قال فيها”، أن الدولة المصرية كانت على درجة عالية من الوعي لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجتين الأولى والثانية.

وتابع البتانوني أن :”الموجة الثالثة بدأت تظهر بشكل كبير، والمتمثلة في ارتفاع أعداد الإصابات نتيجة للانتشار السريع لفيروس كورونا”.

ووجه أستاذ أمراض الصدر والحساسية بضرورة:” العودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية بكل قوة خلال الفترة الحالية، لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، وتوعية الأطفال والطلاب في المدارس بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

كما وكشفت وزارة الصحة المصرية في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 45 حالة وفاة 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .

حيث قال خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تقريره الوبائي اليومي أنه “تم تسجيل 45 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 11557 ″.

كما أشار إلى أنه ” تم تسجيل644 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة 194771 إصابة .

هذا و كان قد كشف مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن إستلام مصر 8 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد مستشار الرئيس، في تصريحات صحفية له، أن هذه الكمية تكفي لتلقيح ملايين المواطنين المصريين.

و قال تاج الدين:” أن مصر حصلت بالفعل على ما يقرب من 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، وهما لقاحا أسترازينيكا البريطاني، و سينوفارم الصيني”.

في وقت سابق، كانت قد بدأت مصر، تلقيح المواطنين من الفئات المستحقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجارٍ استقبال تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا المستجد، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

و من جانبها أكدت وازرة الصحة المصرية في تصريح لأحد مسؤوليها بأن الأرقام و الإحصائيات المسجلة تشير إلى خلو مصر من السلالات الجديدة من الفيروس لكورونا .

