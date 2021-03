بالفيديو: هيا الشعيبي لحلا الترك: “طالعي أمك وأنا أدفع الفلوس”

بعثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، رسالة إلى الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بعد الحكم التي أصدرته المحكمة البحرينية ضد والدتها ”منى السابر“ بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلي غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني.

#هيا_الشعيبي لـ #حلا_الترك: "طالعي أمك وأنا أدفع الفلوس" https://t.co/yqOlUBim2r#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YhZ32QB8Ba — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 22, 2021

حيث نشرت الشعيبي، فيديو عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، أكدت فيه إستعدادها لدفع أموال الغرامة المطلوبة من السابر، وتحولها لها عن طريق حسابها.

كما أشارت الشعيبي، إلي أنه مهما أخذت والدة حلا الترك من أموال في النهاية هي والدتها، ولا يوجد شيء غالٍ عليها، وهي سبب نجاحها.

وأكدت الفنانة الكويتية، حبها لحلا الترك، وأنها تعتبرها مثل ابنتها، ولا تريد أن تغضب منها، وتتخذ موقفًا ضدها بسبب أفعالها مع والدتها.

كما حذرت الشعيبي، حلا بسبب أفعالها حيث قالت :”الدنيا كما تَدين تُدان، وكل الحياة سلف ودين، وسيأتي يوم تكون فيه أمًا وترد لك هذه الأفعال“.

و قالت هيا :” أنا خائفة على حلا الترك من غضب الله بسبب أفعالها مع والدتها التي تعبت عليها، وكانت سببًا في نجاحها”، وفقاً لما ذكر في موقع خبرني.

ومن جانبها، إنتقدت الممثلة ​مريم حسين​، الفنانة البحرينية ​حلا الترك​، بسبب رفعها قضية ضد والدتها ​منى السابر​، والتي قضت قبل ايام بسجنها مدة عامين.

حيث نشرت الممثلة مريم، فيديو علي صفحتها الشخصية أكدت فيه، أنها مستعدة لمساعدة منى كي لا تدخل إلى السجن، حيث قالت: “كيف هذا القاضي يحكم بسنة سجن على أم… حلا مش بنية وكثيرا عليها صفة بنت أصلا لأنها بلا رضا أمها لا تسوى شيئا”.

كما أضافت حسين :”أنا أتكفل أو والدتي تتكفل بكل شيء سواء كان المبلغ 200 ألف أو 300 ألف، أو أي شي، أمي تتكفل بالمصاريف لكي لا تدخلي السجن”، لتظهر أمها وتقول إن لديها “شيك أبيض”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي السياق أصدر القضاء البحريني، حكم بسجن منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، ووالدة الفنانة البحرينية حلا الترك، سنةً مع النفاذ، في القضية التي أقامتها ضدها ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، بسبب 200 ألف ريال بحريني.

واكدت السابر، قرار القضاء البحريني حيث شاركت بمقطع فيديو عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، أوضحت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، كما قالت أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم، كونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها.

كما أشارت والدة حلا الترك، إلي أنها كانت تنتظر حكماً مختلفاً عمَّا صدر إلا أنها صُدمت، وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك ضدها في المحكمة.

The post بالفيديو: هيا الشعيبي لحلا الترك: “طالعي أمك وأنا أدفع الفلوس” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ