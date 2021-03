تعرف على شخصية يحيى الفخراني في مسلسل “نجيب زاهي زركش”

ينتهي النجم الكبير يحيى الفخراني من تصوير مسلسله الرمضاني المقبل “نجيب زاهي زركش”، ويتبقى له 10 أيام فقط ويودع البلاتوه حيث يواصل تصوير مشاهده الأخيرة.

وصور الفخراني عددًا من المشاهد الأخيرة في العديد من الديكورات آخرها كان على أسطح إحدى عقارات منطقة وسط البلد، وديكور منزله، حيث يجسد دورًا مهمًا وجديدًا عليه بخلاف ما ظهر به من قبل وصراعات بينه وبين أبنائه تكشفها الحلقات الأولى من المسلسل، وفقًا لـ(اليوم السابع)

مسلسل “نجيب زاهي زركش” يشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، وهالة فاخر، من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل “نجيب زاهي زركش” التعاون الخامس الذي يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخراني بعدما كونا ثنائيًا ناجحًا خلال السنوات الأخيرة في مسلسلات “شيخ العرب همام” عام 2010، و”الخواجة عبد القادر” عام 2012، و”دهشة” عام 2014، و”ونوس” عام 2016 والذي كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخراني عن دراما رمضان في العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته “الملك لير” في القاهرة، والسفر لعرضها في السعودية بموسم الرياض الترفيهي.

حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليالٍ وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

حيث يعود الممثل المصري الكبير يحيى الفخراني للدراما في موسم رمضان 2021 بعد غياب عامين من خلال مسلسل “نجيب زاهي زركش”، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابنه شادي الفخراني.

حيث أعلن الكاتب والسيناريست المصري عبدالرحيم كمال، عودته للتعاون مع الممثل يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني في رمضان المقبل بمسلسل “نجيب زاهي زركش”.

وأكد كمال، أن المسلسل سيكون عملا اجتماعيا كوميديا يتحدث عن علاقة أب بأبنائه وسيشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي ورامز أمير وإسلام إبراهيم وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف.

وكان اخر عمل شارك فيه الفخراني مسلسل “بالحجم العائلي” في رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون.

