وزير الري المصري: لن نقبل الإجراءات الأحادية في سد النهضة

صرح وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الاثنين. إن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة، الذي تبنيه فوق النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل.

حيث أضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية أن سد النهضة الإثيوبي.وتأثيره على مياه النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا. خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي.

كما لفت وزير الري المصري إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل السد. مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

ويعتبر هذا ثاني تحذير مصري شديد اللهجة، خلال أيام معدودة، إزاء تصميم أديس أبابا على بدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي. حذر في وقت سابق من أن من الأضرار الجسيمة المترتبة على القاهرة والخرطوم. في حال أصرت أثيوبيا المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال صيف العام الجاري.

والشهر الماضي، اقترحت الخرطوم تشكيل آلية رباعية. من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية. وهو الامر الذي لاقى ترحيب القاهرة في الوقت الذي رفضته أديس أبابا.

بدأ ملء السد يثير مخاوف الخرطوم والقاهرة

من جهته أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، الاثنين. عن استغرابه من اعتراض إثيوبيا على مقترح تشكيل آلية رباعية للإشراف على مفاوضات سد النهضة بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

حبث تأتي تصريحات الوزير السوداني بعد ساعات من تأكيد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، بأن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة .

واقترحت السودان في فبراير الماضي تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر رحبت به مصر ورفضته إثيوبيا.

كما دعا وزير الري السوداني إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية. للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول الثلاث، التي تتقاسم مياه نهر النيل الازرق .

وقال عباس: “نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات” المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر، رغم جولات عدة من المباحثات.

وطالبت وزارة الري السودانية كافة الأطراف للعمل من أجل حل الإشكالات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي بدأت إثيوبيا في إنشائه عام 2011، لكنه يثير مخاوف القاهرة والخرطوم.

