السودان.. كشف خبايا جريمة قتل موظف محطة البنزين بأم درمان

أوقفت مباحث شرطة ولاية الخرطوم (4) متهمين على ذمة التحقيق، وأشارت أصابع الاتهام إلى تورطهم في جريمة قتل موظف محطة البنزين بأم درمان.

وقال مدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشرطة، إن الشرطة تلقت ٤ بلاغات قتل من مجهول خلال ٢٤ ساعة، مؤكداً مقدرة قوات الشرطة على فك غموض الحوادث والوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى منصات العدالة، حسبما أفاد (أخبار السودان).

وأوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل عن تورط 4 عمال يعملون بمحطة الوقود مشيراً إلى أن الهدف كان السرقة، كاشفاً أن بين المتهمين الموقوفين أحد أقرباء القتيل.

وقال إن الشرطة تلقت البلاغ ظهراً بمقتل موظف محطة البنزين “أويل إنرجي” مقيد الأرجل. وأضاف أن الحادث كان دقيقاً جداً، مشيراً إلى تورط 4 عمال بالمحطة في تنفيذ الجريمة حيث أمن اثنان المكان وقام اثنان بتنفيذ الجريمة

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً الجمعة الموافق 19 مارس الجاري أبلغ مواطن الشرطة أنه وجد وكيل محطة (أويل إنرجي) بالسوق الشعبي بأم درمان مقتولاً داخل مكتبه ومقيد الأيدي والأرجل.

وفور تلقي البلاغ تحركت قوات الشرطة إلى موقع الحادث بحضَور فريق مسرح الحادث والكلاب البوليسية والمباحث والتحري وقامت بكافة الإجراءات الأولية القانونية والفنية اللازمة وتم تشكيل فرق ميدانية متخصصة لمتابعة الإجراءات البحثية والكشفية.

في السياق، ألقت إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر السودانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وشرطة ولاية الخرطوم القبض على المتهم الثالث في قضية مقتل طالب الجامعة الإسلامية فور وصوله لمدينة بورتسودان.

حيث تلقت إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر معلومات بهروب المتهم الثالث إلى بورتسودان، ووجه مدير شرطة الولاية باستنفار قوة المباحث وتشكيل فريق مشترك من المباحث المركزية بالولاية ومباحث شرطة محلية بورتسودان.

فيما تم تقسيم القوة إلى مجموعات لتكثيف أعمال البحث والتي استمرت طيلة الليل إلى أن تمكنت قوة السوق الشعبي صباح الثلاثاء من إلقاء القبض على المتهم وهو في طريقه للهرب خارج السودان.

وتم إحضار المتهم لرئاسة الإدارة بالولاية لإجراء التحريات معه وأثناء التحري الأولي أقر المتهم واعترف بجريمة مقتل طالب الجامعة الإسلامية بالاشتراك مع زملائه وتم عمل يومية إجراءات.

The post السودان.. كشف خبايا جريمة قتل موظف محطة البنزين بأم درمان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ