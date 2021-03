الطيران ال︎مصري يعلن عن دراسة تسيير رحلات إلي إسرائيل

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران، عن توجه الشركة لبدء تسيير رحلات جوية إلى تل أبيب في إسرائيل، مؤكدا بأن شركته تجري محادثات مع الخطوط السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل للتوسع في إفريقيا.

وقال مدير شركة طيران ، خلال قمة العرب للطيران، في نسختها الثامنة، والتي عُقدت بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية، اليوم الإثنين:

وأضاف زكريا:” إن هناك مشروعا مشتركا جديدا في غانا، سيبدأ بأربع طائرات “بوينغ 737″، في غضون شهرين، وسيطلق عليه على الأرجح تسمية إير غانا”.

وذكر رئيس مجلس شركة الطيران المصرية، أن شركته لم تسرح موظفين أو تخفض الرواتب نتيجة الجائحة، وأن الشركة بحاجة إلى مساعدة حكومية لسداد قروض ورسوم تأجير طائرات.

وأفاد زكريا، بأن الشركة حصلت على 5 مليارات جنيه من الحكومة، مؤكداً أنه “من المتوقع أن نطلب من الحكومة 5-7 مليارات جنيه هذا العام”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي الشأن المصري الإسرائيلي، بحث وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين مع نائب رئيس المخابرات المصرية ناصر فهمي قضايا أمنية واستخباراتية مشتركة للبلدين.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم قالت هيئة البث الإسرائيلية أن” الجانبين بحثا أمس، محاربة الإرهاب المتطرف، خاصة في شبه جزيرة سيناء، وتأمين حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر” .

كما أكد اللواء ناصر فهمي، أن” بلاده معنية بدفع التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات إلى الأمام، وأنها ستعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمجالات الأخرى مع إسرائيل “.

ومن جهته قال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “وزير الاستخبارات كوهين ترأس وفدا ضم مدراء أكبر الشركات الإسرائيلية، وهو الأكبر من نوعه منذ 20 عاما، إلى شرم الشيخ، “.

ليضيف أن “الوفد حيث اجتمع مع مسؤولين مصريين كبار وبحث قضايا توسيع رقعة التجارة بين البلدين والتعاون في الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة ومن المتوقع وصول حجم التجارة بين البلدين إلى مليار دولار سنويا “.

وكان قد عقد وزير البترول المصري، طارق الملا، في وقت سابق ، خلال زيارته إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، اتفاق مع وزير الطاقة الإسرائيلي .

وجاء في اتفاق البلاد ربط حقل غاز ليڤياثان الإسرائيلي بوحدات إسالة لغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم حول لقاء الوزيرين المصري والإسرائيلي: “اتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليڤياثان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري”.

