الحكومة الأردنية: إنهاء الإغلاق الكامل للبلاد الصيف المقبل

أعلن رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، صباح اليوم الاثنين، أن المملكة تتجه لإنهاء الإغلاق المفروض على البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا الصيف المقبل.

وجاء قرار رئيس الحكومة الأردنية عقب أن كشف وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، إن الأردن تشهد الموجة جديدة لوباء كورونا.

وقال وزير الصحة الأردني في حديث له أن: “هناك صعود بالمنحنى الوبائي والأعداد تزداد”.

وتابع عبيدات : “نتمنى أن لا تزيد أكثر من ذلك رغم أن لا أحد قادر على التكهن بأن الأعداد ربما أكثر ولكن لا نتوقع أن تزيد أكثر من ذلك بكثير”.

وأكد الوزير أن “المستشفيات لا تزال قادرة على استيعاب هذه الأرقام، وتم زيادة السعة السريرية لدرجة استطاعتنا لمواجهة الأرقام التي نشهدها اليوم”.

وأضاف الوزير الأردني: “حسب الاتفاقية المعقودة مع ائتلاف كوفاكس والشركات الأخرى تصلنا لقاحات تباعا ولكنها ليست كالرقم الذي نتمناه ومن الصعب أن تحقق أي دولة الأرقام من اللقاحات التي بحاجة لها، وسيكون الشهر الحالي من أفضل الشهور بتوفر المطاعيم حسب الاتفاقيات المعقودة”.

وتابع عبيدات: “الوضع الوبائي يحتاج للصبر والالتزام من الجميع وتقدير الظرف الدقيق الذي تمر فيه المملكة من الناحية الوبائية”.

وأردف الوزير: “هذه مسؤوليتنا كمواطنين وأفراد، وعلينا الالتزام بكل ما يطلب من وسائل الوقاية، وهذه الأمور يجب أن لا نقلل من أهميتها فهي سلاح قوي بأيدينا كما هي المطاعيم، فالدول لن تستطيع جني ثمار المطاعيم إلا بعد شهور من الآن ولن ينتهي بشهر أو شهرين ويحتاج لعدة أشهر وبالنصف الثاني من العام الحالي”، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، أعلن مصدر قضائي أردني، أمس الأحد، عن توقيف أربعة مسؤولين إضافيين في وزارة الصحة بتهمة «التسبب بوفاة» بعد ما أدى انقطاع الأكسجين في “مستشفى السلط” إلى وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي.

وقال نائب عام عمان حسن العبد اللات، إن «مدعي عام السلط قرر في قضية “مستشفى السلط” توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة».

